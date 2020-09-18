Украина наконец-то ответила на угрозы США и ЕС - в чем дело

17 сентября власти Европейского Союза и США срочно обратились к официальному Киеву и обратили внимание команды украинского лидера Владимира Зеленского на то, что от прозрачности избрания нового главы САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины. Кроме того, в ЕС даже пригрозили украинской власти отменой безвиза. На все эти громкие заявления уже успел отреагировать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он неожиданно для всех признался, что не видит никакой проблемы, поскольку самое главное — просто провести честный отбор. После этого, по убеждению украинского политика, никаких проблем с ЕС и США не будет. Свое мнение глава ВРУ озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

Спикер парламента также отметил, что не видит в этих заявлениях никакого давления, зато говорит, что "это правильно, так и будет происходить".

"Если мы сегодня о том заявлении, официальном, которое было со стороны США, Европейского Союза, со стороны посольств Большой семерки, то они призывают к тому, чтобы был проведен честный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, я не вижу в этом никакой проблемы", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

По словам главы ВРУ, комиссия по отбору председателя САП должна быть независимой и действовать в интересах украинского общества.

Как уже упоминалось ранее, реакция посольства ЕС и США появилась после того, как украинские народные избранники проголосовали за утверждение членов конкурсной комиссии, которая будет выбирать главу САП. Там еще раз напомнили официальному Киеву, что от результатов конкурса будет зависеть дальнейшая поддержка Украины. Комиссию по отбору главы САП призвали начать прозрачный процесс, в основе которого будут добродетель и заслуги кандидатов.

"Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", — заявили недавно представители ЕС и США.