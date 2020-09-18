База на Марсе - ученые поразили новым предложением

Ученые уже много десятилетий ведут споры о наиболее эргономичного и реалистичного проекту базы на Луне. Новую идею предложила команда экспертов Сингапурского университета технологий и дизайна под руководством Ксавье Фернандеса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на PLOS One.

По мнению ученых, можно не везти большое количество материалов с Земли — что составляет дополнительную сложность при организации экспедиции. Для обустройства базы они предлагают использовать смесь хитина и местного марсианского грунта.

Специалисты объяснили, если на Красной планете организовывать искусственную экосистему для поддержания жизни колонистов, хитин обязательно станет одним из ее продуктов. Этот элемент известен тем, что именно из него состоят клеточные стенки грибов, панцири насекомых, ракообразных, а также рыбная чешуя.

В статье говорится о разделении хитина на мономеры и комбинирования хитозана с марсианским реголитом.

Эта технология отмечается скоростью, не требует значительных энергетических затрат или специального оборудования. Конечный материал может стать не только основой для зданий, из него можно создавать отдельные инструменты или даже технику.

Фернандес и команда во время демонстрации упомянутого метода воссоздали гаечный ключ, модель базы небольшого размера и несколько фигурок — они воспользовались хитином и имитатором почвы с Марса.

"Изначально технология создавалась для возведения сферических замкнутых экосистем в городах. Однако она оказалась наиболее эффективным и легко масштабируется из всех методов производства материалов в закрытой искусственной среде, в условиях дефицита ресурсов на вялой планете или спутнике", — цитирует журнал Фернандеса.

Как сообщал ONLINE.UA на поверхности Марса впервые в истории наблюдения за планетой зафиксировали движение волн марсианских песков. Стоит обратить внимание на то, что ранее они считались статическими. Спутники и марсоходы регулярно регистрировали эоловые формы рельефа на Марсе, называемые мегахвилямы.