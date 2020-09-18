Пока в Украине кризис и безработица: на офис Зеленского выделили огромные деньги

18 сентября глава Министерства финансов Сергей Марченко на брифинге возле Верховной Рады выступил с неожиданным заявлением — он официально сообщил, что расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 увеличили почти на 40% и теперь они составят 1 млрд 269,1 тыс грн. По словам чиновника, это решение было принято потому, что Министерство финансов увидело диспропорции в заработных платах. Кроме того, Марченко начал убеждать, что здесь нет никакой "зрады", передает ONLINE.UA.

" Мы как Министерство финансов, обсчитывая бюджет, видим диспропорцию в заработных платах в различных министерствах, Офисе президента, аппарате Верховной Рады, секретариате Кабмина. Если мы решили увеличить заработную плату на Офис президента, это решение было принято, потому что мы видели диспропорцию. Это не какая-то политическая история, это 500 человек, которые работают. То, что разгоняется какая-то зрада, для этого нет оснований", — заявил Сергей Марченко.

По словам главы Минфина, обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн. Нельзя также не упомянуть о том, что 18 сентября в украинском парламенте обсуждали законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021". Перед этим проект госбюджета представил министр финансов Сергей Марченко.

Также 14 сентября Кабинет министров обнародовал на Правительственном портале основные показатели проекта государственного бюджета на 2021. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, а потребительская инфляция — на уровне 7,3%. Кроме того, отмечается, что проект госбюджета-2021 предусматривается снижение государственного долга в следующем году на 3,4% — до 64,6% ВВП, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 15 сентября заместитель министра экономики Тарас Высоцкий по итогам заседания рабочей группы по развитию картофелеводства рассказал украинским гражданам, что с целью поддержки украинской переработки картофеля Минэкономики намерено ввести запрет импорта картофеля из России.