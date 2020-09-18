Надо проверять - Зеленский принял срочное решение по известному инциденту

Украинское правительство выделило специальную сумму денег для преодоления последствий наводнений на территории Ивано-Франковской области. Президент Владимир Зеленский выступил с предупреждением о специальной комиссии, которая проверит направление потраченных денег. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По словам государственного лидера, государственный орган проверит, насколько выполнены работы по ликвидации последствий непогоды.

"До этого была комиссия, ее организовывал (Алексей) Чернышев (министр развития общин и территорий — ONLINE.UA). Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги — а надо проверять , куда эти деньги пошли", — пояснил Зеленский.

Он добавил, что сейчас проверил лично реконструкцию дорог в населенном пункте Ланчин — оно среди других пострадали от наводнений, и хорошо оценил этот процесс. Вопросы вызывают направления ликвидации вне восстановление дорог.

"К сожалению, многое не сделано. Видел это и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и ехать. Так не может быть", — подчеркнул Зеленский.

Президент резюмировал, региона нужна фундаментальная реформа на местах, чтобы улучшить качество жизни в селах.

Напомним, наводнения в Ивано-Франковской произошли в июле этого года, для ликвидации их последствий правительство предоставило 700 миллионов гривен.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 сентября министр финансов Сергей Марченко на брифинге возле Верховной Рады выступил с неожиданным заявлением — он официально сообщил, что расходы на содержание Офиса президента в проект госбюджета на 2021 увеличили почти на 40% и теперь они достигли 1,269 миллиарда гривен.