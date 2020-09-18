Сколько на самом деле ежегодно Украина платит России - шокирующие данные

Журналисты программы "Схемы" узнали шокирующие данные о масштабах коррупции в нашей стране — они выяснили, что Украина продолжает ежегодно платить России 150-200 миллионов долларов за хранение отработанного ядерного топлива. Отмечается, что представители СМИ проанализировали, что 18 лет и почти полтора миллиарда гривен было потрачено на реализацию идеи построить в Чернобыльской зоне отчуждения собственное Централизованное хранилище, где бы хранилось отработанное топливо с трех украинских атомных станций. Стоит обратить внимание на то, что за это время около двух миллиардов долларов Украина уже заплатила России за вывоз этого топлива на временное хранение, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Среди причин, по которым стратегический объект до сих пор не введен в эксплуатацию — затягивание строительства и вероятные коррупционные сговоры, обстоятельства которых изучают официальные органы — Антимонопольный комитет и Национальное антикоррупционное бюро", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 года назад оператор украинских атомных электростанций НАЭК "Энергоатом" на миллиардном тендере выбрал генподрядчика строительства хранилища — фирму "СК"Укрстроймонтаж", в то время единственной владелицей которой была Наталья Микитась — жена народного депутата VIII созыва Максима Микитась, бывшего президента крупной строительной компании — корпорации "Укрбуд". Позже в фирме-генподрядчике заявили о нехватке денег. Для завершения строительства "Энергоатом" объявил новый тендер на более 650 млн гривен, который в итоге так и не состоялся — из-за обнаруженного АМКУ заговора между "БК"Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж".

"Вместо честной конкуренции на торгах, имел место сговор между двумя компаниями, которые позиционировали себя как самостоятельные и независимые игроки. Такие действия являются нарушением закона "О защите экономической конкуренции", — заявили в Антимонопольном комитете.

Компании оштрафовали и запретили им участвовать в предстоящих торгах в течение 3 лет. В фирме "Укрстроймонтаж" заявили — попробуют обжаловать это решение. Стоит обратить внимание на то, что это отложило реализацию проекта на неопределенный срок.

Отдельно новоназначенное руководство "Энергоатома" провело проверку исполнения договоров и дополнительных соглашений с фирмой "Укрстроймонтаж" семьи Максима Микитася и выявило много нарушений и злоупотреблений. Акт проверки, который оказался у журналистов "Схем", показал, что по отдельным договорам оплата составила более 100% от контракта, при этом по факту работы не были выполнены в полном объеме. В "Энергоатоме" отметили, что выявленные в ходе аудита нарушения "содержат признаки уголовных и административных правонарушений", и передали их в НАБУ.

"Стратегический объект, который уже обошелся государственному "Энергоатому" в почти полтора миллиарда гривен, требует еще денег для завершения его строительства. В августе "Энергоатом" объявил новый тендер на работы по завершению строительства на 656 млн гривен. Это — длительный процесс. Следовательно, это означает, что и в этом году Украина продолжит платить России за вывоз из украинских АЭС отработанного ядерного топлива сотни миллионов долларов", — отмечают журналисты.

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