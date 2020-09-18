Разведка бьет тревогу из-за новых проблемы на Донбассе - что там происходит

Украинской разведке удалось узнать, что РФ продолжает наращивать боеспособность пророссийских сил на Донбассе. Согласно последним данным, с начала текущего месяца на временно оккупированные украинские территории завезли 6 вагонов боеприпасов. Нетрудно догадаться, что оружие везли через неконтролируемые Украиной участка границы с Россией. Эту информацию официально подтвердила пресс-секретарь Минобороны Юлия Пампуха во время брифинга 18 сентября, передает ONLINE.UA.

"С начала сентября на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено (Россией — ред.) железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в том числе для артиллерийских систем", — заявила пресс-секретарь ведомства.

Также Юлия Пампуха отметила, что после капитального ремонта на российских предприятиях боевикам доставили более 15 единиц боевой техники, в том числе 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Град". По ее словам, путинские боевики 17 и 18 сентября продолжали провоцировать бойцов ВСУ. Так, 17 сентября оккупанты стреляли вблизи Новогригорьевки. Однако эти обстрелы не угрожали жизни украинских военных. 18 сентября вблизи Водяного боевики провоцировали украинских воинов выстрелами из гранатомета. У Новотошковского боевики выпустили 6 очередей из крупнокалиберного пулемета.

С отдельным заявлением по этому поводу также выступили представители ОБСЕ. В их отчете отмечается, что боевики минируют территорию временно неподконтрольную правительству Украины в Донецкой и Луганской областях.

"13 сентября БПЛА СММ было замечено четырнадцать противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи Саханка Донецкой области. Также восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и двадцать противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги было зафиксировано вблизи населенного пункта Веселая Гора на Луганщине", — говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство пытается давить на Украину через согласование нового раунда "нормандских переговоров".