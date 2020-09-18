Разведка бьет тревогу из-за новых проблемы на Донбассе - что там происходит

Украинской разведке удалось узнать, что РФ продолжает наращивать боеспособность пророссийских сил на Донбассе. Согласно последним данным, с начала текущего месяца на временно оккупированные украинские территории завезли 6 вагонов боеприпасов. Нетрудно догадаться, что оружие везли через неконтролируемые Украиной участка границы с Россией. Эту информацию официально подтвердила пресс-секретарь Минобороны Юлия Пампуха во время брифинга 18 сентября, передает ONLINE.UA.
"С начала сентября на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено (Россией — ред.) железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в том числе для артиллерийских систем", — заявила пресс-секретарь ведомства.
Также Юлия Пампуха отметила, что после капитального ремонта на российских предприятиях боевикам доставили более 15 единиц боевой техники, в том числе
С отдельным заявлением по этому поводу также выступили представители ОБСЕ. В их отчете отмечается, что боевики минируют территорию временно неподконтрольную правительству Украины в Донецкой и Луганской областях.
"13 сентября БПЛА СММ было замечено четырнадцать противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи Саханка Донецкой области. Также восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и двадцать противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги было зафиксировано вблизи населенного пункта Веселая Гора на Луганщине", — говорится в сообщении СММ ОБСЕ.
Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство пытается давить на Украину через согласование нового раунда "нормандских переговоров".