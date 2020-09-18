Ответственность на США - у Путина выступили с неожиданными угрозами

Русское командование пригрозило Соединенным Штатам и странам НАТО новым обострением в Черноморском регионе, виновником которого станет якобы Вашингтон. В Кремле уверены, что они не имеют отношения к эскалации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Генштаб ВС РФ.

По заявлению командования, Москва всегда старалась избегать противостояния.

"Вся ответственность за возможную эскалацию обстановки в регионе полностью лежит на США и их союзниках по НАТО... Минобороны РФ всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами", — утверждают в Генштабе страны, которая совершила аннексию Крыма и фактически заблокировала движение по Керченскому проливу.

Отсутствие агрессивных планов якобы демонстрирует, в частности, перенос учений " Кавказ-2020 " вглубь России.

Напомним, в последние годы Черное море стало местом регулярных международных военных учений Sea Breeze. Участниками морских маневров выступают Украина, США и другие государства НАТО.

Американское командование также отправляет к Черноморскому региону свои боевые корабли, иногда Вашингтон таким образом приветствует украинского партнера и демонстрирует свою поддержку суверенитета с независимости. Также подобные меры принимает морское командование Великобритании.

Как сообщал ONLINE.UA, эсминец с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" USS Roosevelt 15 сентября срочно направили в Черное море для участия в операциях по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами НАТО в регионе. Стоит обратить внимание на то, что это уже шестой визит корабля ВМС США в Черноморский регион с начала текущего года.