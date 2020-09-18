Всемирный банк ошеломил новым решением относительно Украины - что случилось

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил гражданам неожиданную новость — он официально заявил о том, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша в размере 350 млн долларов. Кроме того, чиновник напомнил, что решение о выделении средств Украине было принято еще в конце июня, однако средства до сих пор не поступили. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату, 2 млрд долларов, и сделали это самостоятельно, без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", — заявил Сергей Марченко.

Глава Минфина отметил, что Украина все же получит первый транш из общего кредита в 700 млн долларов еще до конца года. Он также добавил, что наша страна сначала надеялась привлечь больший кредит от Всемирного банка.

"В первую очередь мы говорили о 1 млрд долларов из DPL, но в связи с существенными нагрузками на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до 700 млн долларов и отдельный проект социальной поддержки, который мы сейчас финализируем. Мы надеемся получить все эти средства в этом году, поскольку это залог своевременного финансирования накопленных расходов", — подчеркнул Сергей Марченко.

Стоит обратить внимание на то, что Украина мотивировала привлечения кредита Всемирного банка необходимостью финансировать ключевые реформы. Нельзя забывать и о том, что ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной Раде и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого. Что важно понимать, прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

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