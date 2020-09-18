Мы не можем - Зеленский решился на шокирующее признание

Украинский президент Владимир Зеленский признал недостатки нового режима прекращения огня, который вступил в силу с полуночи 27 июля. Он признал, что на Донбассе продолжаются обстрелы даже несмотря на договоренности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление политика во время визита на Тернопольщину.

По его словам, перемирие "неидеально".

"Сегодня у нас режим тишины. Так, неидеальный, он выполняется с некоторыми провокациями... Сколько будет продолжаться режим тишины, я сказать не могу, мы делаем все, чтобы он вышел на постоянный уровень", — пояснил Зеленский.

Он добавил, пока ситуация еще не стабилизирована, об этом по состоянию на сегодняшний день еще не идет.

"Сказать, что ситуация стабилизировалась мы не можем, пока идет война. Это все равно большой шаг. Мне кажется, это тот самый пункт, которого мы сегодня почти полностью достигли", — подчеркнул государственный лидер.

Наряду с похожим утверждением в пятницу, 18 сентября, выступил вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции ОРДЛО Алексей Резников. Политик отметил, в Донбассе нет устоявшегося режима прекращения огня.

От 27 июля среди украинских сил нет смертельных потерь из-за обстрелов врага, однако несколько бойцов ВСУ подорвались во время пересечения участков, которые были тайно заминированы. Украинская сторона лишь несколько раз отвечала на вооруженные провокации боевиков.

Как сообщал ONLINE.UA, реинтеграция оккупированных районов Донбасса под украинский контроль продлится долгие годы, пояснил Алексей Резников — вицепремьер по вопросам реинтеграции ОРДЛО. Он назвал потрясающий срок в одно поколение. Также восстановления целостности страны возможно только после прекращения горячей фазы войны.