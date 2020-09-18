У кого наибольший риск возникновения психических заболеваний - неожиданный вывод ученых

В результате исследований ученым удалось выяснить, что частота первого психотического эпизода варьируется в зависимости от регионов и групп населения. Указано, что ученые определили группы людей с повышенным риском развития серьезных психических расстройств, проведя многонациональные исследования в шести странах мира. По словам специалистов, молодые мужчины (до 24 лет), этнические меньшинства, а также люди, живущие в социально и экономически несчастных районах, с большей вероятностью столкнутся с проявлениями одного или нескольких тяжелых психических расстройств. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на JAMA Psychiatry.

"У них чаще возникает шизофрения, биполярное аффективное расстройство и депрессия с психотическими симптомами, такими как галлюцинации, бред и когнитивная дезорганизация. Но до 35-летнего возраста данные для мужчин и женщин постепенно выравниваются. При этом у женщин в возрасте 45-54 лет вероятность первого эпизода психоза чуть выше, чем среди мужчин в той же возрастной группе", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что в начале ученые обнаружили 2774 человек с подозрением на первый эпизод психоза, которые обращались за психиатрической помощью в тех районах, в которых осуществлялось исследование. Из них 1578 мужчин и 1196 — женщин.

"Средний возраст участников составил 30 лет. Анализ данных показал восьмикратные разногласия в частоте первого эпизода психоза в разных районах. Так, в Сантьяго, Испания, было выявлено 6 новых случаев на 100 тыс жителей в год, в Париже, Франция, — 46 на 100 тыс, а в Рибейран-Прету, Бразилия — 21 случай", — пишет издание.

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