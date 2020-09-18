Мы были лучшими - Зеленский поразил заявлением о ситуации в Украине

Украинские показатели в начале пандемии коронавируса
По мнению президента, в Украине действовал один из самых либеральных разновидностей карантина. Впрочем, неизвестно, что именно он сам в виду, поскольку с середины марта до середины мая по всей стране заблокировали даже движение общественного транспорта, а показатели по эпидемии ухудшаются в течение лета и сентября.
"С самого начала у нас был лучший результат во всей Европе, Украине полностью всеми карантинными мероприятиями сбила первую волну заболеваемости — у нас было максимум до 300 человек в сутки. Но через политические игры и подготовку к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных центрах, почему-то начали воевать на словах, слава богу, с центральной властью, якобы "закручивает гайки", и захотели уменьшения карантина", — считает Зеленский.
Такую ситуацию констатировали не только эксперты Министерства здравоохранения, но и специалисты международного уровня. Президент считает, без выборов ситуация была бы намного лучше относительно заболеваемости.
"Всегда люди ориентируются на лидеров. И в любых маленьких городах, городках, когда они видят, что как сельский председатель, руководитель ОТГ или мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, нет ничего страшного, можно праздновать день города и собирать по 20-30 тысяч человек, то и люди так себя ведут. Поэтому ответственность именно на таком руководстве. и сегодня мы видим 3 тысячи", — добавил Зеленский.
Напомним, по состоянию на утро 18 сентября по всей Украине обнаружили 169472 случаи
Как сообщал ONLINE.UA, местные выборы состоятся 25 октября по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Лишь 16 сентября глава СНБО Алексей Данилов сделал важное предупреждение всем украинским гражданам — он обратил внимание на то, что подсчет голосов на местных выборах будет крайне сложным и важным.