Мы были лучшими - Зеленский поразил заявлением о ситуации в Украине

Украинские показатели в начале пандемии коронавируса COVID-19 были одними из лучших, утверждает президент Владимир Зеленский. Он считает, ситуация изменилась на фоне подготовки к местным выборам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг в пятницу, 18 сентября.

По мнению президента, в Украине действовал один из самых либеральных разновидностей карантина. Впрочем, неизвестно, что именно он сам в виду, поскольку с середины марта до середины мая по всей стране заблокировали даже движение общественного транспорта, а показатели по эпидемии ухудшаются в течение лета и сентября.

"С самого начала у нас был лучший результат во всей Европе, Украине полностью всеми карантинными мероприятиями сбила первую волну заболеваемости — у нас было максимум до 300 человек в сутки. Но через политические игры и подготовку к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных центрах, почему-то начали воевать на словах, слава богу, с центральной властью, якобы "закручивает гайки", и захотели уменьшения карантина", — считает Зеленский.

Такую ситуацию констатировали не только эксперты Министерства здравоохранения, но и специалисты международного уровня. Президент считает, без выборов ситуация была бы намного лучше относительно заболеваемости.

"Всегда люди ориентируются на лидеров. И в любых маленьких городах, городках, когда они видят, что как сельский председатель, руководитель ОТГ или мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, нет ничего страшного, можно праздновать день города и собирать по 20-30 тысяч человек, то и люди так себя ведут. Поэтому ответственность именно на таком руководстве. и сегодня мы видим 3 тысячи", — добавил Зеленский.

Напомним, по состоянию на утро 18 сентября по всей Украине обнаружили 169472 случаи COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, местные выборы состоятся 25 октября по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Лишь 16 сентября глава СНБО Алексей Данилов сделал важное предупреждение всем украинским гражданам — он обратил внимание на то, что подсчет голосов на местных выборах будет крайне сложным и важным.