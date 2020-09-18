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В Украине обновили зоны карантина - что следует знать

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В Украине обновили зоны карантина - что следует знать Коронавірус (фото — pixabay.com)

Эксперты Государственной и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли новое решение о карантинных зон в Украине. Новое распределение вступит в силу в понедельник. 21 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выводы комиссии.

По официальным данным, специалисты приняли решение накануне, 17 сентября. "Красная зона" состоит из следующих районов:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежине и Носовский район Черниговской области.

В "красной зоне" запрещают движение общественного транспорта, нормальную работу учреждений образования, закрывают ТРЦ, кафе, рестораны.

Между тем в "оранжевой зоне" окажутся (или останутся):

  • Киев;
  • Винница и Казатин Винницкой области;
  • город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;
  • город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
    Пологовский район Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
  • город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
  • Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, чертовски и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецький районы Черновицкой области;
  • Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области.

В "оранжевой зоне" закрывают хостелы и турбазы, спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры (за исключением тех, кто обеспечит плотность, не менее 10 квадратов на человека), а также рестораны, ночные клубы (ночью), детские лагеря и массовые мероприятия более 100 человек — плотностью не менее 20 квадратов на участника.

Также в этой зоне общественный транспорт может двигаться только при наличии 50% свободных мест для сидения.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские показатели в начале пандемии коронавируса COVID-19 были одними из лучших, утверждает президент Владимир Зеленский. Он считает, ситуация изменилась на фоне подготовки к местным выборам.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, полмтика, Минздрав, карантин, красная зона, оранжевая зона
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Обновлено:19:11, 18.09.2020

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