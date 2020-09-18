Это падение экономики - у Зеленского выступили с неожиданным предупреждением

Проект государственного бюджета на 2021 отличается от аналогичных документов на текущий период, так как мир страдает от нового кризиса — так объяснили отдельные его детали в Офисе президента. Советник лидера Олег Устенко отметил, увеличен дефицит связан именно с кризисными обстоятельствами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление в украинском телеэфире.

По словам экономиста, представленный в парламент проект бюджета характерен для стран, выходящих из кризиса.

"Для них всегда характерны более высокие объемы дефицитов, как мы видим, у нас более 6% к ВВП объем дефицита. Если вы посмотрите на общую логику стран, которые сейчас принимают бюджеты, у них тоже будет высокий дефицит. Понятно, что было бы неплохо держать его в пределах 2,5%, как было предусмотрено на текущий 2020. Но всегда есть какие-то условия, и в этом случае это падение экономики, и не так много способов для ее стимулирования", — пояснил эксперт.

Устенко вспомнил, что правительство согласилось с повышением минимальных зарплат на фоне очевидного бюджетного дефицита. Он считает, с подобными решениями в нынешних условиях необходимо быть осторожным, однако смысл в такой политике есть.

"Но вот в чем логика. Есть страна, в которой было падение экономики, а за последние годы 5 млн человек выехали из страны. Если взять, например, медсестру, которая выехала и работает в Польше. В среднем ее зарплата составит около 500 долларов. около 100 тратиться на аренду квартиры, на руках останется 400. Чтобы остановить миграционный поток, нужно давать примерно аналогичную стоимость на свой трудовой ресурс. Вот такой и был логическую цепочку", — резюмировал советник Владимира Зеленского.

Как сообщал ONLINE.UA, в правительстве и Верховной Раде продолжаются споры относительно принятия нового проекту государственного бюджета на 2021. Министр финансов Сергей Марченко выступил с заявлением и отметил — документ не предусматривает никакого давления на налогоплательщиков.