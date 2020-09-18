Мы однозначно готовы - у Лукашенко ответили, что готовят против санкций ЕС

Отношения между режимом Александра Лукашенко в Беларуси и Евросоюзом катастрофически испортились на фоне общественно-политического кризиса в республике. На фоне предупреждения Брюсселя о санкциях в Минске объявили вероятный ответ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РБ.

По словам министра Владимира Макея, реакция белорусской стороны может коснуться иностранных журналистов и "политической системы".

"Мы знаем, что 21 сентября министры иностранных дел стран-членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером — Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия", — подчеркнул дипломат.

С соответствующим заявлением Макей выступил во время общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, она проходила в пятницу, 18 сентября.

"Естественно, в случае, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов", — добавил министр.

Напомним, европейские власти возмутилась фальсификацией президентских выборов в Беларуси, насилием против активистов и митингующих, а также шокирующими обвинениями Лукашенко, который утверждает, что НАТО вместе с другими странами Запада планировали развалить республику и оккупировать отдельные регионы.

Как сообщал ONLINE.UA, ситуация вокруг Беларуси и попыток режима Александра Лукашенко удержать власть продолжает обостряться. В четверг, 17 сентября, Европарламент принял сокрушительную революцию против действующей республиканской власти.