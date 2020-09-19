Гороскоп на 19 сентября для всех знаков зодиака

Весам стоит учиться не прятаться от своих проблем, а выбирать какое-то решение и сразу делать то, что решено. Весам нужны искренние и красивые чувства... Ведь Весы те еще романтики: им важно, чтобы все было красиво... Весы удивительные люди: способны найти в любом человеке что-то хорошее...

Да, Тельцы ужасные собственники. Если что-то им принадлежит, значит оно только их и больше ничье. Не важно человек это или вещь. Зато то, что Тельцы считают "своим", они любят больше всего на свете Тельцы настолько верные, что даже когда переходят дорогу, не смотрят налево...

Доверие Овна — как нервные клетки: практически не восстанавливается. прежде, чем говорить Овну, что он плохой, подумайте, что заставило его не быть хорошим по отношению к вам... никогда не обманывайте Овна, всегда говорите ему правду, какой бы горькой она не была. Овны очень редко прощают ложь... Овны никогда не были идеальными, начиная от внешности и заканчивая характером. Зато они всегда были собой.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку захочется продемонстрировать вам, какой он умный и самостоятельный и тем самым заставить вас им гордиться. Однако подобное его действие может вызвать в вас и обратную реакцию, которую вы всё же постарайтесь держать при себе.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня очень важна будет ваша способность проявить активность во всем, где только можно ее проявить без ущерба для собственного здоровья. Непременно хорошо покушайте уже с утра — завтрак, как известно, надобно съесть самому. Весьма желательно, чтобы он не состоял из чашки кофе, печенюшки и йогурта, гораздо уместнее будет тарелка гречневой каши с молоком. Утро уже закончилось, а поесть еще не удалось? Тогда бегом марш немедленно, и голодным не возвращайтесь!

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вы сможете, если захотите привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк можно извлечь и из этого.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня вам может пойти на пользу провести этот день в тишине и покое, возможно, что сейчас одиночество поможет вам собраться с мыслями и принять нужное решение для дальнейшего поддержания вашего здоровья.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня будьте внимательны к мелочам. Какой-то пустяк может иметь решающее значение, хорошо бы только понять, какой именно. На всякий случай, лучше не упускать ничего.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня особенно полезно будет уделить внимание вопросам, касающимся связей с общественностью, а также развитию социальных контактов. Проще говоря, спросите людей, что они о вас думают. Скорее всего, они смутятся и наговорят вас комплиментов.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня поспешные решения, как это ни странно, пойдут вам на пользу. Тем не менее, постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы взвесить все за и против до того, как вы примете окончательное и бесповоротное решение.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынче вам категорически противопоказано насилие над собой в гастрономическом плане. Забудьте о любых "нельзя" и "надо". Есть только одно действующее слово — "хочу". Нежеланная пища сегодня организмом усвоена не будет, а совсем голодать — жестоко по отношению к нему, да и бессмысленно.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам будет казаться, что всё, что вы делаете и говорите, является истиной в последней инстанции, и никто, даже ваш любимый человек, которому вы верите на сто, а то и на двести процентов, не сможет вас переубедить, даже если очень постарается. Может быть, всё же стоит к нему прислушаться?..

Общий гороскоп для Тельцов

Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда есть серьезная опасность быть непонятым...

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня от вашего любимого человека помимо морального удовольствия и вселенского счастья вы можете получить еще что-то весьма материальное. Например, подарок какой-нибудь или вкусную еду. Правда, это может оказаться и мешок с мусором, который вам придется вынести, он тоже материален, не поспоришь.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете способны убедить кого угодно в чем захотите. В том числе — и себя самого. Так что, если вам небезынтересна мысль попробовать примирить себя с каким-нибудь с детства ненавидимым вами продуктом — самое время заняться самогипнозом под девизом "это очень вкусно, я без ума о этого блюда". Глядишь, да получится. Только не пытайтесь переломить характер силой, не поможет убеждение — и ладно.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня вам предстоит поупражняться в стоицизме. Вряд ли вам когда-либо больше хотелось бросить все и уйти с работы подальше в лес, парк или уехать в деревню к тетке в глушь Саратов. Однако сейчас делать этого нельзя категорически, иначе ваша карьера может пойти прахом.

Общий гороскоп для Близнецов

Даже если вас сегодня будут преследовать неприятности, не давайте им завладеть собой. Тем более, что к вечеру все в итоге окажется не так уж и плохо.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче постарайтесь не принимать ответственных решений, не обдумав всё, как следует. Прежде чем решиться на серьезный шаг, обсудите всё не только с вашим лечащим врачом, но и с другими специалистами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Вам не нужно каким бы то ни было образом объяснять свое поведение, однако если вы его перемените, никто на вас не обидится.

Кулинарный гороскоп для Раков

Основной вашей задачей на сегодняшний день будет необходимость понять собственные желания. Организм может недвусмысленно намекать, что он чего-то хочет, но вы при этом останетесь теряться в догадках о том, что именно ему потребовалось. В то время как нехватка требуемого продукта не позволит думать ни о чем другом. Придется перепробовать весь предлагаемый ассортимент — рекомендуем поискать шведский стол.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сейчас придётся приложить уйму сил и времени, чтобы сохранить стабильность своего заработка. Кроме этого, вы можете попасть в компрометирующую вас ситуацию, так что будьте внимательны и осторожны. Испортить себе репутацию недолго, долго восстанавливать утраченное.

Любовный гороскоп для Раков

Человек не может любить кого-то, если он не любит себя. Этот факт давно доказан. Сегодняшний день как нельзя лучше поможет вам оценить по достоинству ваши возможности и если не полюбить себя, то хотя бы зауважать. Обязательно воспользуйтесь этим шансом, и вы увидите, как ваша личная жизнь изменится в лучшую сторону!

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня вам может быть довольно трудно дышать — то ли воздух будет несколько неприемлем для ваших легких, то ли они начнут мечтать о чем-то более свежем и возвышенном. Постарайтесь осуществить их мечты хоть ненадолго.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Постарайтесь не спешить с принятием решений сегодня. Ситуация еще не достигла в своем развитии той точки, когда вам следует выступить со своей партией.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вам может представиться неплохая возможность подкрепиться за чужой счет. Если представится — воспользуйтесь непременно. Дело не столько в экономии, сколько в исключительно высоких вкусовых качествах тех блюд, которыми вас могут угостить. Заодно можно несколько расширить собственные знания по кулинарии, записав пару-тройку интересных рецептов.

Бизнес-гороскоп для Львов

День, по-видимому, будет связан с многочисленными поездками. И лучше бы вам от этого не отлынивать — если вы умудритесь провести его, не сходя с места, многие возможности окажутся для вас потеряны.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день вам стоит позаботиться о вашем желудке: ему будет довольно непросто справиться с тем объемом пищи, который вы заставите его переработать. Может, стоит ограничить себя в еде?

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вам следует быть осторожным в выборе слов и выражений. В противном случае, ваша половинка вас может не так понять, сделать ложные выводы из ваших действий и, соответственно, обидеться на вас надолго, если не навсегда. Побудьте немного параноиком.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Не замечая ничего вокруг и оценивая жизнь только через призму вашей работы, вы рискуете серьезно подорвать своё здоровье. Так что научитесь смотреть на всё проще: так вы сможете открыть для себя и другие области, которые также могут и должны наполнять жизнь каждого.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день Девам следовало бы воздержаться от прослушивания музыки в наушниках, поскольку это может не только навредить вашим ушам, но даже спровоцировать возникновение сильных головных болей.

Общий гороскоп для Дев

Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь. У них получилось бы не лучше.

Кулинарный гороскоп для Дев

Нынче вам придется поторопиться, чтобы успеть пообедать так, как вам бы того хотелось. Если вы будете тянуть, откладывая время похода за едой под предлогом занятости, вам просто ничего вкусного не останется. Есть нынче следует мясо и только мясо, но стоит ли удовлетворяться штатным гуляшом, если вполне можно рассчитывать на хороший ромштекс, если не задерживаться попусту.

Любовный гороскоп для Дев

Обыкновенный день, без каких бы то ни было событий. Скорее всего, это затишье перед бурей, поэтому наслаждайтесь каждой спокойной минуткой рядом со своим любимым человеком. Неизвестно, как долго продлится эта идиллия. Пусть она запомнится вам надолго!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Ваша свинья-копилка, должно быть, давно заполнена весело звенящими монетами, заботливо скопленными вами на круиз. Сегодня самое время решить серьёзно, что вы с семьёй будете делать в ближайший месяц. Вот и посвятите этот день поисками информации и расчётам. Может, и решите что-нибудь — всякое бывает. Впрочем, достаточно увлекательным окажется и сам процесс.

Общий гороскоп для Весов

Подходящий день для того, чтобы устроить небольшое землетрясение. Или хотя бы перестановку мебели. Постарайтесь только, чтобы жертв было поменьше.

Кулинарный гороскоп для Весов

Если вам доведется готовить самому, старайтесь поточнее выверить количество изготовляемого, чтобы оно могло быть съедено уже сегодня. Оставлять что-то на следующий день нынче не стоит, максимальное количество дел должно быть завершено уже сейчас, а уж с едой разобраться точно в ваших силах. На столе сегодня желательны зеленые овощи — капуста, болгарский перец, редька.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день вы можете быть слишком восприимчивы к социальному стрессу, поэтому постарайтесь научиться отгораживаться от негативной энергии, которую могут создавать некоторые окружающие вас люди.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вы будете способны проявить талант руководителя. Даже будучи достаточно далеко, вы сумеете разрулить не одну проблемную ситуацию на расстоянии. Главное — чтобы связь не подвела.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Забудьте про этикет, воспитание и прочие условности. Сегодня звезды рекомендуют вести себя так, как вам того хочется. В том числе и за столом. Ну, а если вам неловко идти на поводу у своих желаний на людях, обеспечьте себе камерную обстановку. Право, удовольствие, которое вы получите от такой трапезы, стоит затраченных на ее организацию усилий.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваш любимый человек окажется мудрее, теплее и лучше, чем вам это казалось все время. Один только этот факт способен будет поднять вам настроение с нуля до плюс бесконечности, а уж то, как он свои новые для вас качества будет реализовывать...

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам начать серьезно накачивать мышцы. Сделайте все возможное для того, чтобы они сейчас максимально окрепли и были готовы к непростым нагрузкам, которые ожидают их в будущем.

Общий гороскоп для Скорпионов

Побудьте сегодня нежным и любящим — и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы — они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Наконец-то у вас появилось свободное время, и вы, безусловно, решите использовать его по максимуму. Сегодняшний день следует посвятить как покупкам для вас самих, так и для дома. Кстати говоря, неплохо бы задуматься и о ремонте в квартире. Но прежде чем приводить в порядок всё вокруг, займитесь собой. Салон красоты всегда к вашим услугам.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче старайтесь употреблять больше продуктов богатых жирными кислотами, семгу, например лосося или авокадо. Это положительно скажется на работе вашего сердца, да и вообще — вкусно.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам необходимо расслабиться так, как только вы умеете расслабляться. Оставьте в стороне все заботы и дела, позвольте себя то, что вы заслужили своим трудом за эту неделю. И пусть вас не мучают угрызения совести за безделье, оно иногда тоже очень полезно!

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит, это следует учитывать.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам стоит по возможности отдохнуть от вашей половинки. Особенно если у вас есть хоть малейшее подозрение на то, что вашим отношениям нужен некий перерыв. Нет ничего страшного в том, что один день вы проведете не вместе. Зато это даст вам возможность провести потом вместе очень много действительно счастливых дней.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Не ленитесь, приготовьте что-нибудь эдакое самостоятельно. Сегодня у вас должно получиться. Причем очень и очень неплохо. Можете даже рискнуть и пригласить на ужин какое-нибудь симпатичное лицо противоположного пола. Не исключено, что ваша стряпня пробудит в нем бешеную страсть. Особенно, если вы позаботитесь о наличии в составе блюде пары тройки афродизиаков. Креветки подойдут или черепашье мясо.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вам сложно будет сосредоточиться. Оно и понятно: вокруг такая суета! Не стоит заниматься сложным умственным трудом — из этого все равно ничего не выйдет, только испортите себе настроение, потратите напрасно огромное количество сил, да ещё и переругаетесь со всеми, кто под руку попадется!

Гороскоп здоровья для Козерогов

Перед Козерогами может возникнуть несколько проблем касательно вашего здоровья, которые вы вряд ли сможете разрешить без помощи врача. Звезды не рекомендуют откладывать визит к специалисту в долгий ящик.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня не тот день, когда хорошо поглощать пищу в гордом одиночестве. Лучше всего это делать в компании с человеком, к которому вы питаете на редкость нежные чувства. Ну а в этих условиях говорить о том, какую именно еду лучше заказывать, просто глупо. Всё, что подадут, будет съедено с превеликой охотой. Будь то даже самая обыкновенная картошка.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вашему любимому человеку будет стыдно вести себя с вами каким-то определенным образом, причем вам будет непонятно, откуда этот его стыд возьмется: вы никаких неудобств от его поведения испытывать не будете. Постарайтесь ему это объяснить в подробностях.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня к вам могут неожиданно вернуться старые и, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо — не нам судить. А хорошая встряска вам как раз была просто необходима.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Сотрудничество с кем бы то ни было для вас сегодня будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны, придется потерпеть.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня звезды рекомендуют вам продукты, богатые белком — есть вам мясо, яйца и молочные изделия. Особенно удачны в плане употребления в пищу будут фаршированные яйца с разнообразными начинками: жаренными грибами с луком, сыром с чесноком и майонезом, ветчиной с солеными огурчиками или мясным фаршем с рисом. Кроме того настоятельно рекомендуется творог или брынза.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам предстоит стать свидетелем очень необычного поведения вашего любимого человека. Возможно, в этой ипостаси вы его увидите в первый и в последний раз, к счастью или к сожалению. Так или иначе, этот момент будет стоить того, чтобы его запомнить надолго.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня вас может подвести память — вам кажется, что с такой ситуацией вы уже встречались и знаете, что делать, ан нет, это не так. Если дело касается самочувствия и методов приведения себя в порядок, ложная уверенность будет особенно некстати.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Нынче вам следует выбрать выжидательную позицию и не принимать пока каких бы то ни было решений, чего бы они ни касались. Обстановка очень нестабильна , имеет смысл выждать, пока все успокоится.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 19 сентября 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня не стоит уединяться дома с телевизором. Вряд ли это пойдет вам на пользу, а телевизору — и подавно. А вот случайная встреча на улице может сулить большие финансовые успехи и радужные карьерные перспективы. Так что приводите себя в порядок и идите ловить удачу. На ловца и зверь бежит.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам следует ответственно отнестись к такому важному занятию, как общение с вашим любимым человеком. В этот день оно будет напоминать довольно тяжёлый труд, бесплатный при этом. Однако если вы выдержите, ваш стоицизм окупится сторицей, причём совсем скоро.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Если день считается рыбным (а для представителей вашего знака Зодиака он таковым и является), то это еще не означает, что есть вам надлежит только рыбу. Нет, безусловно, семга, особенно жареная на открытом огне, придется вам по душе. Тут и к гадалке не ходи. Но лучше все же съесть чего-нибудь альтернативное (но, как и рыба, проводящее большую часть своей сознательной жизни в воде). Что вы думаете, например, по поводу жареных лягушачьих лапок под чесночным соусом?

Гороскоп здоровья для Рыб

Отнеситесь внимательно к состоянию вашего желудка, постарайтесь не запивать огнедышащее жаркое ледяным лимонадом. Да и вообще — откажитесь от лимонада. От острого тоже неплохо бы отказаться. И от маринованного. И... Хм, а не сесть ли вам на диету?