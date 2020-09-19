У Зеленского пообещали завершить войну на Донбассе - когда это произойдет

Глава Офиса президента Андрей Ермак ошеломил украинцев новым резонансным заявлением — он уверен в том, что украинский глава Владимир Зеленский завершит войну на Донбассе до конца своей президентской каденции. Ермак напомнил, что и сам Зеленский уже давал такое обещание украинцев, а все, что президент обещает гражданам страны — он делает. При этом глава Офиса президента признал, что переговоры по Донбассу — тяжелые, но уже есть очень важная победа для Украины — режим тишины, который длится седьмую неделю. Об этом Ермак заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает ONLINE.UA.

"У меня нет сомнений, что на протяжении своей каденции президент закончит эту войну…Сегодня президент и вся команда делают все, чтобы мечта всех украинцев о мире осуществилась. Я думаю, что все украинцы уже привыкли, что все, что обещает президент Зеленский — он делает", — заявил Ермак.

Руководитель Офиса украинского лидера также прокомментировал скандал о якобы тайном соглашении Украины и России по Донбассу, о котором ранее заявлял бывший глава ОП Андрей Богдан. Ермак уверил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, никакого соглашения с Россией украинские власти и он лично не заключал.

"Это из области конспирологии. А конспирология всегда дает такие идеи о каких-то там тайных соглашениях. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по сути", — сказал Ермак в ответ на просьбу прокомментировать заявление Богдана.

Прокомментировал Ермак и скандальные идеи замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина по вопросам урегулирования на Донбассе, который считает, что всеобщая амнистия, особый статус для всего Донбасса и проведение там выборов смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию. Глава ОПУ заявил, что во многом не согласен с личным мнением Фокина. Он уверил, что позиция официального Киева неизменна.

"Безусловно, это мнение личное господина Фокина, с которым я лично во многом не согласен. Есть позиция украинской стороны, она открыта, она известна, и она абсолютно соответствует тем принципам, которые сегодня исповедуются всеми представителями как на уровне представителей в Минской группе, в нормандском формате, на переговорах министров иностранных дел, и они неизменны", — сказал Ермак.

Важно добавить, что вице-премьер по вопросам реинтеграции ОРДЛО Алексей Резников ранее предупреждал, что реинтеграция оккупированных районов Донбасса под украинский контроль продлится долгие годы после завершения войны. По его слвоам, этот процесс может длиться как минимум одно поколение.

При этом Зеленский уверял украинцев, что намерен завершить войну на Донбассе уже в этом году. Кроме того, глава государства также пообещал, что материковая часть Украины вернет оккупированный Россией Крым.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин бросил Украине новый вызов — он не хочет проводить нормандский саммит по Донбассу, так как в Кремле считают, что эта встреча никому не нужна. В МИД Украины потребовали объяснений от Москвы.