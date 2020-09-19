ООН нанесла еще один мощный удар по планам Путина - Кремль угрожает Украиной

План команды российского президента Владимира Путина, которая усиленно поддерживает режим Александра Лукашенко, громко провалился. Совет ООН по правам человека накануне принял резолюцию по Беларуси, в которую не включил ни одной правки и предложения Кремля. Постпред России Геннадий Гатилов возмутился позицией членов Совета ООН. Он заявил, что в дебатах "участвует группа агрессивных стран" и призвал не вмешиваться во внутренние дела Беларуси, пригрозив, что это чревато "дестабилизацией", как в Украине. Какие требования выдвинули редиму Лукашенко в резолюции Совета ООН, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу организации.

Как известно, проект резолюции относительно Беларуси был представлен Германией от имени стран Европейского союза. Документ поддержали 23 страны — члена СПЧ, против проголосовали две, а воздержались 22. Россия предложила 17 поправок, но ни одна из них не была принята.

Резолюция СПЧ ООН призывает Лукашенко начать диалог с оппозицией. Доккумент предусматривает, чтобы власти Беларуси создали условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека. В документе режим Лукашенко обвинили в том, что власти нарушили обязательства белорусов по отношении к праву голосовать и избираться, которые жителям гарантированы Конституцией.

"В частности, в связи с многочисленными фактами издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия, а также с применением силы со стороны правоохранительных органов в отношении мирных демонстрантов", — призвали в ООН вести постоянный мониторинг нарушений прав человека в Беларуси.

В России и Беларуси возмущены положениями резолюции ООН. Постпред РФ в СПЧ ООН заявил, что этот документ не имеет ничего общего с правами человека.

"К сожалению, это не первый и не последний раз, когда группа агрессивно настроенных государств проталкивает собственные политические приоритеты, не имеющие отношения к правам человека. Это делается и в форме специальных сессий или срочных дебатов, и в виде резолюций. Большинство подобных мероприятий является частью общей стратегии отдельных групп государств по делегитимизации и, по сути, расчеловечиванию законных властей конкретной страны с целью их насильственного смещения", — возмущается Гатилов.

Важно напомнить, что за день до заседания СПЧ ООН резолюцию по Беларуси принял Евросоюз. Документ официально не признает легитимным президентом республики Александра Лукашенко, требует мгновенного введения санкций против диктатора и других представителей режима, которые отвечают за фальсификацию выборов, требует применить санкции против представителей российского правительства, которые поддерживают режим Лукашенко, призывает Евросоюз заморозить любые переводы в Минск и прекратить предоставление кредитов, призывает отозвать решение по организации Чемпионата мира по хоккею в Беларуси, который планируется провести уже в 2021 году.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко пошел на новый скандальный выпад против Украины. Он заявил, что за протестами белорусов стоят США, "сообщниками" которых стали Польша, Литва, Чехия и Украина. В частности, Украину он назвал форпостом политических провокаций против Беларуси, которые готовились целые десять лет.