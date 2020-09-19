В команде Зеленского окончательно определились относительно Донбасса - что предлагают

Команда российского президента Владимира Путина всеми силами добивается, чтобы официальный Киев провел местные выборы не только на прдконтрольной Украине территории, но и на оккупированном Россией Донабссе. Кремль в ультимативной форме требует, чтобы Верховная Рада Украины изменила постановление, согласно которому местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей — выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований, их назначат отдельным законом. Президент России Владимир Путин и поддерживаемые им боевики ОРДЛО требуют, чтобы депутаты изменили это постановление и назначили выборы в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Свою позицию по этому скандальному вопросу наконец озвучил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он признал, что постановление ВРУ о местных выборах 2020 действительно вызывает сложности в переговорном процессе по Донбассу. Поэтому призвал депутатов принять решение в соответствии с интересами нашего государства, с обязательствами, которые есть, и нормами международного права. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОП.

Ермак напомнил, что только украинский парламент обладает полномочиями принимать те или другие законы и постановления, в частности, о назначении местных выборов в Украине, которое требует изменить Кремль.

"Ни политики в Украине, ни тем более политики извне не могут что-то обещать, говорить, что что-то будет принято. Но когда мы встречались в Берлине, я проинформировал представителей «Нормандской четверки» о том, что действительно сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрировано постановление относительно изменений в постановление о проведении местных выборов. Когда это определит Верховная Рада, постановление попадет в зал, и там будет решаться его судьба", — пояснил Ермак.

Руководитель президентского аппарата также пояснил свою позицию относительного этого скандального вопроса. По мнению Ермака, народные депутаты должны принять решение в соответствии с интересами Украины.

"Если вы спросите мою личную позицию, то я считаю, что решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, с обязательствами, которые есть, нормами международного права. Какое оно будет — это будет решать Верховная Рада", — подчеркнул он.

Напомним, заместитель главы администрации президента РФ и куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак после нормандских переговоров в Берлине заявил, что во время переговоров стороны договорились, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий постановление о местных выборах в Украине, которое, по мнению представителей ОРДЛО, нарушает Минские соглашения. Член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Андрей Костин подтвердил, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, на чем настаивает Кремль. В то же время вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что команда Зеленского по этому вопросу ничего не обещала Кремлю, а только проинформировала, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Офиса президента Андрей Ермак ошеломил украинцев новым резонансным заявлением — он уверен в том, что украинский глава Владимир Зеленский завершит войну на Донбассе до конца своей президентской каденции. Ермак напомнил, что и сам Зеленский уже давал такое обещание украинцев, а все, что президент обещает гражданам страны — он делает.