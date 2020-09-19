Кабмин приготовил неприятный сюрприз украинцам - к чему готовиться

Государственный бюджет Украины на 2021 год уже готов и депутаты Верзовной Рады обещают его принять до 1 декабря. Кабмин приготовил немало сюрпризов украинцам в этом документе, в числе которых значительное повышение минимальной зарплаты. Уже в июле следующего года украинцам обещают поднять минималку до 6,5 тысяч гривен, а это значит, что кроме зарплаты вырастут в Украине пенсии и другие социальные выплаты — пособия по безработице, пособия на детей и алименты. Однако, это повышение обернется тем, что многие из граждан больше не смогут претендовать на субсидию, которая частично покрывает расходы на оплату коммунальных услуг. Об этом украинцев предупредил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире украинского канала, передает ONLINE.UA.

"Если сравнивать цифры субсидий этого года и следующего – то они одинаковые. В этом году скорректированные цифры на субсидии – 37 млрд, в следующем – 36,6 млрд. Но есть нюанс – мы существенно увеличиваем минимальную зарплату и другие социальные показатели, определенные категории граждан смогут сами оплачивать и не будут субсидиантами", — пояснил ситуацию министр.

Марченко подчеркнул, что не у всех доходы связаные с минималкой, поэтому в стране есть и другие категории субсидаинтов, которые больше всех нуждаются в поддержке государства. Они, по утверждению Марченко, будут обеспечены в полной мере субсидией для оплаты коммунальных услуг.

Напомним, с 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляла 4723 гривны, а с 1 сентбяря по указу президента Украины минималку повысили до тысяч гривен. В 2021 году Кабмин предлагает провести еще два повышения — с 1 января до 6 тысяч гривен, а с 1 июля — до 6,5 тысяч гривен. На повышение минимальной зарплаты в Украине в бюджет 2021 заложили дополнительных 41,4 млрд гривен.

Важно отметить, что с 1 сентября украинские власти повысили зарплаты и медикам. Всем врачам независимо от должности увеличили оклады на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2 360 гривен), младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1 180 гривен). На это будет выделено дополнительных 8 млрд гривен в бюджете страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября выросли и пенсии. В ПФУ объяснили, кто будет получать больше и на сколько увеличатся выплаты.