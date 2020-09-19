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В ЕС блокируют санкции против Беларуси - одна из стран настойчиво защищает Лукашенко

Политика | Читати новину українською
В ЕС блокируют санкции против Беларуси - одна из стран настойчиво защищает Лукашенко Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

США и Европейский союз планируют объявить о введении новых санкций против Беларусив течение следующей недели, однако на заседании комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе, которое состоялось накануне, иштрафные меры так и не удалось утвердить. Кипр неожиданно для всех начал защищать режим Лукашенко и наложил вето на проект санкций против Беларуси. При этом свое решение представитель Кипра объяснил тем, что добивается не легитимизации Лукашенко, а санкций ЕС против Турции, которая ведет незаконную разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и репрессивных действий", — подвели итоги голосования по санкциям против Беларуси европейские дипломаты.

Как известно, решение о санкциях против Беларуси требует единогласия всех 27 государств-членов ЕС. Без согласия Кипра европейские санкции против Беларуси ввести не удастся. Важно отметить, что Кипр блокирует не только санкции против Беларуси, но и санкции против России, которые власть ЕС планирует ввести из-за строительства Керченского моста и кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления ЦИК победителем выборов Александра Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В больницах Беларуси находятся сотни людей, которые пострадали от силовиков — по словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время. Официальный Брюссель призывает Лукашенко остановит насилие над людьми в стране, в противном случае против него введут санкции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ООН нанесла еще один мощный удар по планам Путина и Лукашенко — Совет по правам человека накануне принял резолюцию по Беларуси, в которую не включил ни одной правки и предложения Кремля.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Евросоюз, Александр Лукашенко, санкції проти Білорусі, вето, протесты в Беларуси, выборы 2020, Беларусь
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Обновлено:12:11, 19.09.2020

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