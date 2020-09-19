Быстро мнение поменяли - крымчане бьют тревогу из-за шокирующего решения оккупантов

В оккупированном Крыму уже наступил момент, когда питьевая вода для населения практически закончилась. Оккупанты украинского полуострова с 24 августа ввели график подачи воды, хотя ранее "власти", который назначил Кремль, уверяли, что все проблемы с водой удастся решить. Поставки воды ранее ограничили в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов до 100 тысяч кубометров в сутки, ее будут подавать по часам – только утром и вечером. С 23 сентября вводят ограничения по подаче воды в Алуште, Партените и Малом Маяке. Крымчане в шоке от нового решения оккупантов. Они возмущены тем, что еще совсем недавно российское "руководство" украинского Крыма уверяло в том, что проблем с водой на полуострове нет, но внезапно поменяло мнение, передает ONLINE.UA.

Подконтрольная Кремлю так называемая "глава администрации Алушты" Галина Огнева 19 сентября обратилась к местным жителям с объявлением о том, что в Изобильненском водохранилище остался "небольшой объем, которого хватит только до декабря". Поэтому "власти" решили ввести в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды — там в ночное время, с 23:00 до 05:00, в системе водопровода будет снижено давление.

"Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки – это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года. Я прошу вас, дорогие алуштинцы, подойдите к данной ситуации с ответственностью и пониманием. Очень прошу не набирайте на ночь ванны и другие большие емкости – вода утром, днем и вечером будет! И, самое главное, в любое время суток экономьте важный для всех нас природный ресурс!", — заявила Огнева.

Жители украинского полуострова считают, что этот график подачи воды и ограничения введны навсегда, так как пока Кремль не договорится с украинскими властями, проблемы с водой не смогут решить никакие погодные условия. Они обвиняют оккупантов и российские власти в том, что они шесть лет делали все для того, чтобы вода в Крыму закончилась, так как использовали ее запасы на новостройки и мытье российских танков.

"Так по заявлением Огневой с водой до января полный порядок, что так быстро мнение поменяла?; И что потом??? В январе?? Будем молиться всем богам, чтоб послали дожди?; Вот и до нас докатилось! И как долго они собираются измываться над всеми нами? Воды в избытке в виде осадков не предвидится; Я в шоке… Будем как в странах третьего мира жить, без достойных ресурсов к существованию; Русский мир — он такой, связан с лишениями и страданиями. Зато скрепы — невероятно привлекательны!; Да чёрт с ней, с водой этой, зато в "родной говени", за это ничего не жалко", — массово комментируют крымчане решение оккупантов ограничить подачу воды.

Напомним, 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила. Летом 2020 года ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи. По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года. Кроме того, отмечается, что Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского срочно обратилась к Путину и поставила точку в вопросе подачи воды в оккупированный Крым.