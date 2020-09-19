Штрафы за ответный огонь на Донбассе - Минобороны поставило точку в громком скандале

Руководство Минобороны Украины 19 сентября обратилось к украинцам с важным заявлением — в военном командованим разъяснили, что предусмотрено в приказе № 330 министра обороны Андрея Тарана, который вызвал резонанс в украинском обществе. Речь идет о документе, в котором предусмотрены вознаграждения и штрафы для украинских бойцов, которые защищают Украину от российского агрессии на Донбассе. Изначально приказ Минобороны трактовали так, что ведомство под угрозой наказания запретило украинским защитникам открывать ответный огонь в зоне ООС, несмотря на провокации беовиков. Но в Минобороны уверили, что в приказе нет ничего предосудительного и пояснили, зачем ввели вознаграждения и штрафы для украинских военнослужащих, передает ONLINE.UA.

"Враг регулярно нас провоцирует. Это в большинстве случаев неприцельная стрельба, рассчитанная исключительно на нервозность. Чтобы именно на Украину возложить ответственность за нарушение договоренностей. Военные знают, насколько сложным может быть такое время в морально-психологическом плане. Еще учитывая постоянные нервные возмущения в тылу. Сейчас актуален вопрос мотивации наших военнослужащих, находящихся на передовой сегодня. Мы должны стимулировать бойцов, которые в напряженной, натянутой как струна ситуации, несут свою службу на линии столкновения", — отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что никакого запрета в приказе на право и обязанность защищать Украину нет.

"Действия наших военных в боевой ситуации регламентировано уставом, законами Украины и соответствующими приказами командира. Но боевая обстановка может потребовать и личного решения от каждого воина. Это логично и предсказуемо всеми руководящими документами. Порядок выплаты вознаграждения прописывается настолько подробно, чтобы минимизировать возможности для злоупотреблений", — пояснили в Минобороны.

Как известно, в приказе Минобороны от 16 сентября предусмотрено дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение в размере от 5 до 18 тысяч грн для военных ВСУ. Эти деньги будут выплачивать военным в районе проведения операции Объединенных сил за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Но если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают. Среди того, за что могут лишить премии "открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости". Также к нарушениям относятся: совершение военнослужащими военного административного правонарушения или административного правонарушения и наличие учтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава.

Важно отметить, что боевики ежедневно нарушают режим перемирия на Донбассе и провоцируют украинских военных на ответный огонь. Только за минувшие сутки враг дважды открывал огонь по позициям бойцов ВСУ в районе Водяного и Новотошковского — боевики вели огонь из подствольных и крупнокалиберных гранатометов. С начала текущих суток, 19 сентября, по данным штаба ООС режим тишины на Донбассе не нарушался.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Офиса президента Андрей Ермак ошеломил украинцев новым резонансным заявлением — он уверен в том, что украинский глава Владимир Зеленский завершит войну на Донбассе до конца своей президентской каденции. Ермак напомнил, что и сам Зеленский уже давал такое обещание украинцев, а все, что президент обещает гражданам страны — он делает.