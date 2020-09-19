Несмотря на требования ЕС - Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2

Власти Германии так и не решаются нанести мощный удар по российскому президенту Владимиру Путину в ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом типа "Новичок", за которым может стоять Кремль. И хотя в команде канцлера Германии Ангелы Меркель предупреждают, что если официальная Москва не докажет свою непричастность к этому ужасному преступлению, то жесткие санкции могут последовать именно в отношении этого проекта, Бундестаг провалил голосование по этому вопросу. Депутаты немецкого парламента так и не смогли определиться, что делать с российским газопроводом, хотя Евросоюз потребовал, чтобы Берлин немедленно уничтожил последний козырь Путина на международной арене. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Как известно, на повестке дня Бундестага было два противоречащих постановления. В частности, фракция партии " Союз-90 "/"Зеленые" в своем документе требовала лишить политической поддержки "Северный поток — 2" и остановить его строительство, поскольку он раскалывает Европу, подрывает стратегический внешнеполитический суверенитет и идет вразрез с европейскими климатическими и энергетическими целями. А депутаты "Альтернативы для Германии", наоборот, настаивали на поддержке строительства газопровода ради обеспечения энергетической безопасности, а также восполнения нехватки энергоносителей, которая может возникнуть в результате решения закрыть в Германии атомные и угольные электростанции.

В итоге депутаты Бундестага так и не приняли ни одно из постановлений. Они решили передать оба документа в парламентский комитет по экономике и энергетике, где длжны решить дальнейшую судьбу российского газопровода.

Важно добавить, что в правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать между собой дело Навального и строительство газопровода, и лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный был отравлен веществом группы "Новичок", позиция Берлина ужесточилась. Глава МИД ФРГ Хайко Маас уже признал, что угроза остановить проект существует, а канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила его слова.

Напомним, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому как пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. У Меркель убеждены, что боевой яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории и он мог быть доступен только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен был умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медики дали ему антидот — атропин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Евросоюзе, где ранее защищали российский газопровод от американских санкций, внезапно изменили свою позицию — Брюссель отказался решать судьбу "Северного потока 2", возложив ответственность за него на Германию.