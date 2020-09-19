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Путин и не ожидал - Навальный выступил с долгожданным заявлением

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Путин и не ожидал - Навальный выступил с долгожданным заявлением Олексій Навальний (фото — facebook.com/navalny)

Российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике, действительно отравили нервно-паралитическим агентом из группы "Новичок" — наличие боевого яда в организме политика подтвердили не только в спецлаборатории немецкого Бундесвера, но и независимые лаборатории Швеции и Франции. 19 сентября политик, который только недавно вышел из комы, рассказал, что начал восстанавливаться, хотя еще недавно не узнавал людей и не мог разговаривать. Он поблагодарил немецких медиков за то, что из "технически живого человека" его превратили в того, кто имеет шанс стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на страницу Навального в соцсети.

"Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать, не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", — рассказал Навальный о своем состоянии здоровья.

Российский политик считает потрясающей работу врачей университетской Берлинской клиники "Шарите", где Навальный проходит лечение. Он пояснил, что медики решили главную проблему — вывели из состояния "технически живого человека". При этом в своем первом посте, опубликованном четыре дня назад, оппозиционер рассказал, что очень рад самостоятельно дышать, хотя этот процесс, по его мнению, многие недооценивают.

 
 
 
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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

 

На долгожданное сообщение российского оппозиционера мгновенно отреагировали его сторонники и другие пользователи сети, которые активно следили за историей с отравлением политика.

"Как же это тяжело. Учиться жить заново; Крепчай, Алексей, кое у кого в москве сильно дрожат ноги от твоей регенерации; Выздоравливай! Назло врагам, чтобы ноги дрожали у них. Всеми мыслями с тобой!; Путин и не ожидал, что таким образом поступив, ему прийдется теперь реально бояться этого человека; Отлично выглядишь! Выздоравливай, режь Кремль-банду по живому с трибуны) Пусть Песков жует усы и галстук, косноумный!" — комментируют сообщение Навального в сети.

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. После токсического отравления Навальный впал в кому, из которой немецким медикам удалосьв ывести политика только 14 сентября.

Важно добавить, что власти Германии подтвердили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому как пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. У Меркель убеждены, что боевой яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории и он мог быть доступен только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен был умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медики дали ему антидот — атропин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Германии готовят наказание Путину за отравление Навального — правда, накануне Бундестаг провалил судьбоносное голосование по Северному потоку-2.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Алексей Навальный, отравления, Новичок, лечение, стан здоровья, Россия, Германия, Шарите, Владимир Путин, кома, оппозиция
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Обновлено:15:11, 19.09.2020

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