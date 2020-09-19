Уже подписал закон - Зеленский принял неожиданное решение о выборах в Украине

Накануне местных выборов, которые состоятся в Украине уже 25 октября, украинский глава Владимир Зеленский принял неожиданное решение — он отменил обязательную подачу справки о судимости для кандидатов в депутаты. Соответствующий закон № 3995 президент подписал накануне, 18 сентября. Ранее справка о несудимости для кандидатов в депутаты на местных выборах была обязательной — она присутствовала в перечне документов, которые обязаны были подать некоторые кандидаты для регистрации в выборах. Таким образом президент решил сделать равными условия для всех кандидатов на местных выборах — теперь подтверждения и сведения о несудимости они будут указывать только в автобиографии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт парламента.

Согласно закону, который подписал Зеленский, из раздела Избирательного кодекса Украины XXXVII "Выдвижение и регистрация кандидатов на местных выборах" из ст.222 "Условия регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных громад с количеством избирателей 10 и более тысяч)" изымается норма о необходимости предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную уполномоченным органом после начала избирательного процесса.

Важно напомнить, что в соответствии с приказом МВД Украины, такую справку кандидаты в депутаты обязаны были предоставлять в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса. Авторы законопроекта расценили это требование как препятствие для депутатов. 15 сентября парламент проголосовал за основу и в целом за внесение изменений в Избирательный кодекс Украины. Зеленский также оперативно отреагировал на решение Верховной Рады и подписал закон — теперь кандидат на местных выборах должен только указать свою несудимость в автобиографии, без предоставления справки.

Как известно, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Подсчет голосов закончится до 29 октября. До 6 ноября ЦИК объявит результаты выборов. Если ни один кандидат на должность мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, то второй тур голосования состоится 15 ноября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Центральная избирательная комиссия резко изменила решение относительно проведения местных выборов на Донбассе, где ранее в 18 громадах их отменили из-за невозможности проведения голосования. В ЦИК заявили, что выборы там могут назначить в любой момент и они могут состояться весной 2021 года. Член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый при этом пояснил, что выборы на Донбассе смогут состояться только в случае предоставления соответствующих выводов Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций.