Трамп рассекретил резонансную правду о России - Путин мгновенно отреагировал

Американский глава Дональд Трамп публично обвинил Россию в краже технологий у Америки. По его словам, официальная Москва похитила данные о гиперзвуковом оружии во времена администрации Барака Обамы, которые позволили Кремлю создать "супер-пупер ракету". При этом Трамп подчеркнул, что в США есть ракета, которая развивает гораздо большую скорость, нежели российская. На что поспешил ответить глава Кремль Владимир Путин. Он заявил, что на вооружении ВС РФ находится оружие, превосходящее все существующее в мире. В числе новейшего российского оружия глава Кремля перечислил лазерный комплекс Пересвет, авиационную гиперзвуковую ракету Кинжал, морской подводный роботизированный комплекс с ядерным двигателем Посейдон, крылатую ракету неограниченной дальности Буревестник, гиперзвуковую ракету морского базирования Циркон и ракетный комплекс Авангард. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"У них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая ракета. Я ее так называю, потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас есть ракета еще быстрее, но Россия получила эту информацию о создании вооружения из администрации Обамы, она украла ее Вы об этом знали, вы знали?", — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота.

Говоря об американской гиперзвуковой ракете, Трамп назвал ее самым мощным оружием в мире и подчеркнул, что лучше американцам и всему миру не видеть его в действии.

Сразу после того, как Трамп обвинил Россию в хищении у США данных о гиперзвуковом оружии, Путин провел встречу с российским конструктором ракетной техники Гербертом Ефремовым. Он заявил, что Россия вынуждена была создать гиперзвуковое оружие по вине США, которые вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", — оправдался Путин.

При этом глава Кремля, по традиции, похвастался новым российским оружием, которому, по его словам, нет равного в мире.

"Система Авангард с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющая направление по высоте и по горизонтали, занимает особое место", — напомнил Путин.

Важно отметить, что 2 июня глава Кремля подписал указ, в котором указано, что Россия будет применять ядерное оружие для сдерживания любого потенциального противника. Таким образом Путин публично пригрозил всему миру мощным ядерным ударом, если страны, которые считают Россию потенциальным противником, начнут развертывать баллистических ракет, гиперзвукового оружия и размещать ядерное оружие на территориях неядерных государств.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп раскрыл подробности нового соглашения с Россией относительно ядерного вооружения. После экстренных переговоров Вашингтона и Москвы, которые недавно состоялись в Вене, глава Белого дома сообщил, что работа по соглашению в сфере ядерного нераспространения продолжается, и США будут рады, если этот договор удастся заключить.