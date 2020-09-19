Умерла икона американского правосудия Рут Гинзбург - она была символом феминизма и гендерного равенства

19 сентября весь мир потрясла печальная новость — умерла известная судья Верховного суда США Рут Гинзбург. Она на протяжении почти 30 лет работала в высшей судебной инстанции и была известна как яростная защитница прав женщин, за что ее называли символом феминизма и гендерного равенства. На протяжении своей деятельности Гинзбург добилась того, чтобы женщины получили право на аборты, а однополые пары могли легально заключать браки. Именно Гинзбург сыграла важную роль в запуске организации по защите прав женщин Women’s Rights Project и проложила путь для многих женщин, в том числе для бывшей кандидатки в президенты США Хиллари Клинтон. О смерти Рут Гинзбург сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Высшего суда США.

Причиной смерти Рут Гинзбург стали осложнения, вызванные раком поджелудочной железы, с которым правозащитница боролась 20 лет. Она умерла на 88-м году жизни в своем доме в Вашингтоне в окружении родных и близких.

Американцы не могут поверить в смерть известной правозащитницы. Они массово собираются у здания Верховного суда США, чтобы почтить память о судье.

Рут Гинзбург называют символом феминизма, борьбы за равенство полов и против гендерной дискриминации, а также иконой американского правосудия. Благодаря ей понятие «гендер» вошло в судебный обиход — этот термин Гинзбург начала использовать его вместо слова sex (то есть "биологический пол"), чтобы не сбивать с толку участников судебного процесса.

Как известно, Гинзбург была второй женщиной в истории США, занимавшей пост судьи Верховного суда. В 1993 году ее назначил тогдашний президент США Билл Клинтон. Более 27 лет судья на высшем уровне добивалась равенства для мужчин и женщин в оплате труда и в доступе к образованию, а также защищала права женщин во всех сферах. Гинзбург считают иконой феминизма и героиней поп-культуры. Она широко популярна среди молодежи, представители которой поддерживали Рут в бортбе за справедливость.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на смерть Рут Гинзбург. Он назвал ее потрясающей женщиной, которая оставила долговременный отпечаток на американской юстиции и политике.

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