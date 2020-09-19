Последствия будут нехорошими - Евросоюз призвал команду Зеленского опомниться

В Евросоюзе уже повторно заявили об угрозе потери безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Депутат Европарламента от Германии, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон отреагировала на заявление главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который назвал эти угрозы Брюсселя "лишь слухами". Евродепутат призвала команду украинского глава Владимира Зеленского опомниться и начать прислушиваться к мессежу Брюсселя, иначе последствия для Украины будут нехорошими. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на страницу фон Крамон в соцсети.

"Это точно то, о чем я говорила вчера, господин Арахамия. Прислушайтесь к этому месседжу от Евросоюза, потому что последствия для вашей страны не будут хорошими", — написала фон Крамон, реагируя на недавнее заявление Арахамии о том, что угрозы от евродепутата является лишь слухами, и он будет реагировать только на письма.

Важно отметить, что скандал с безвизом возник после того, как Верховная Рада Украины приняла проект постановление, которым утвердила состав комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в Специализированной акнтикоррупционной прокуратуре. В Европарламенте недовольны решением украинских депутатов — там уверены, что членам этой комиссии не хватает опыта и добродетельной репутации, чтобы делать назначения в САП.

Стоит обратить внимание на то, что ключевые европейские государства и Всемирный банк также жестко отреагировали на решение ВРУ — они письменно обратились в украинскому парламенту и предупредили о проблемах в проекте решения относительно процедуры замены руководителя САП Назара Холодницкого. Представители западных доноров и кредиторов Украины напомнили Киеву о том, что прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Кроме того, это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает позицию западных партнеров о независимости антикоррупционных органов, но угрозы об отмене безвиза с ЕС назвал слухами. На все эти громкие заявления уже успел отреагировать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что не видит никакой проблемы, поскольку самое главное — просто провести честный отбор. В Кабмине также уверили украинцев, что безвизовый режим между Украиной и государствами Евросоюза не претерпит никаких изменений в ближайшее время — глава правительства уверил, что прозрачный конкурс на должности в САП наоборот поддерживают представители официальных Брюсселя и Вашингтона.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также прокомментировал заявление евродепутата Виолы фон Крамон об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Я буду реагировать только на письма. Письма нет ни от кого. Ни от депутата, ни от парламента... Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС — там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать", — заявил Арахамия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что послы G7 экстренно обратились к Украине — они еще раз напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов.