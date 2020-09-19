Заря против Шахтера - где и когда смотреть центральный матч Премьер-лиги

В воскресенье, 20 сентября, в Запорожье на стадионе Славутич Арена состоится центральный матч третьего тура украинского Премьер-лиги. На поле встретятся луганская Заря и донецкой Шахтер, на игру которых впервые с начала карантина пустят зрителей. Матч Заря — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени. Где и когда смотреть матч УПЛ между Шахтером и Зарей, сообщает ONLINE.UA.

Онлайн-трансляция матча Заря-Шахтер в прямом ефире будет проводиться телеканалом УНИАН. Эта игра станет одной из последних в программе 3 тура чемпионата Украины. В прошлом сезоне игроки Зари обыгрывали дончан, поэтому и в данном матче луганская команда готова дать бой горнякам.

На данный момент Заря имеет 0 очков и занимает предпоследнее, 13 место, в турнирной таблице УПЛ. До этого луганская команда потерпела поражения на старте сезона от Десны (1:3) и Мариуполя (0:1).

Шахтер имеет на данный момент 3 балла и занимает пятую строчку в таблице, которые заработал в матче с Колосом, обыграв соперника со счетом 3:1.

По предварительным данным, за Шахтер в матче с Зарей будут играть: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Марлос, Тайсон — Мораес. В ориентировочном составе Зари: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин — Лунев, Иванисеня, Юрченко, Кочергин — Кабаев — Громов.

По прогнозу букмекеров, Шахтер будет фаворитом в матче с Зарей. На победу горняков сегодня можно поставить с коэффициентом 1.44, на ничью – 4.80, а на победу Зари – 6.70.

Как известно, матч Заря — Шахтер 20 сентября будет 63 игрой между луганчанами и дончанами. Из них горняки завоевали 42 победы, 9 — на счету луганчан. Еще 11 раз команды сыграли в ничью. Разница голов: 130-57 в пользу действующих чемпионов Украины.

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