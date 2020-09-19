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Выходные в октябре 2020 года - сколько дней будут отдыхать украинцы на праздники

Украина | Читати новину українською
Выходные в октябре 2020 года - сколько дней будут отдыхать украинцы на праздники Фото: pixabay.com

В октябре украинцы отмечают государственный праздник — День защитника Украины. Также на этот месяц припадает перевод часов на зимнее время и начало осенних каникул у школьников. Как и сколько дней будут отдыхать украинцы на праздники, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный календарь, утвержденный Кабмином Украины.

Всего в октябре будет 10 выходных и соответственно 21 рабочий день, но одна рабочая неделя будет сокращенной. Выходные припадают на:

  • 3 и 4 октября — суббота и воскресенье.
  • 10 и 11 октября — суббота и воскресенье.
  • 14 октября (День защитника Украины) — среда.
  • 17 и 18 октября — суббота и воскресенье.
  • 24 и 25 октября — суббота и воскресенье.

Важно напомнить, что День защитника Украины — не единственный праздник октября, но только он является нерабочим днем. Кроме него в октябре украинцы празднуют:

  • День учителя в Украине — 4 октября;
  • День юриста Украины — 8 октября;
  • День риэлтора в Украине — 9 октября;
  • День художника в Украине, День работника СЭС Украины — 11 октября;
  • День освобождения Украины от фашистских захватчиков — 28 октября;
  • День военного финансиста Украины — 29 октября;
  • Хэллоуин — 31 октября.

Кстати, в октябре, кроме выходных дней, утвержденных в календаре и праздников, у украинских школьников начнутся осенние каникулы. В 2020 году они начнутся 26 октября и продляться до 1 ноября включительно. Также в конце месяца Украина будет переходить на зимнее время — часы на час назад переводят в ночь с 24 на 25 октября. В этот же день, 25 октября, в стране пройдут местные выборы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского выступила с новым неожиданным предложением — в Офисе президента хотят предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам и рекомендовать работодателям предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников. По предварительным данным, предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, праздники, октябрь 2020, выходные, каникулы, День захисника Україна, выборы 2020, перевод часов 2020
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