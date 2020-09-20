Гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака

Очень хочется сесть и просто поговорить с кем-то по-душам. Говорить всю ночь напролёт. Смотреть вместе на ночное небо, обсуждать что-то, мечтать вместе, вспоминать красивые и забавные моменты из прошлого, многозначительно молчать... Рыбам часто ужасно не хватает именно такого времяпрепровождения. именно женщина-Рыба всерьёз способна задаться вопросом: зачем мне этот мужчина в доме, если все свои проблемы я решаю сама?.. "Вдруг" — это второе имя Рыб! Внезапно загрустили, внезапно засмеялись, внезапно обиделись... — и снова все как обычно... Рыбы, наверное, самый ненавязчивый знак Зодиака, но если им что-то действительно нужно — добьются обязательно

Близнецы очень любят всех, кто хорошо к ним относится. Даже если Близнецы не часто с вами разговаривают не думайте, что они вас не ценят. Близнецы не конфетка, чтобы быть всем по вкусу. Они орешек, который не всем по зубам! девиз Близнецов: если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно!

Скорпионы могут сделать вид, что не заметили плевка в душу, но это не значит, что они о нем забыли. Скорпиону нравятся простые в общении люди, бесхитростные, искренние и не таящие чувств. Скорпионам не стоит строить фантастических теорий, объясняющих непонятное поведение людей, — лучше научиться задавать прямые вопросы. Скорпионы редко проявляют агрессию сразу, — они предостерегают, намекают, подают знаки... И не стоит дожидаться, когда у них кончится терпение.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сейчас вы слишком устали, чтобы продолжать борьбу за место под солнцем. Возьмите себе хоть несколько дней передышки, иначе вы сломаетесь на финишной прямой, когда вам точно нельзя будет останавливаться. Также остерегайтесь сплетников, поддерживайте со всеми хорошие отношения.

Гороскоп здоровья для Овнов

Если после стрессовых ситуаций вы хотите восстановить нервную систему с помощью алкоголя, то сейчас было бы лучше отказаться от этой идеи. Это явно не принесет вам никакой пользы, зато вред будет весьма существенным.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Чашка добротного горячего какао — вот чему будет несказанно рад ваш организм ранним утром. И не надо пытаться вдобавок накормить его различными бутербродами — может обидеться и начать капризничать. Оставьте бутерброды на полдник — часа в четыре дня они могут оказаться очень кстати. Особенно если вы вдруг умудритесь забыть пообедать. Ну да ничего, за ужином наверстаете.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вам придется попотеть, день будет не из легких. Могут возникнуть проблемы с деньгами, не катастрофические, но долготекущие.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вас ждет какая-то большая и светлая радость в области вашей личной жизни. Специально ее будут готовить для вас или же она окажется нечаянной — звездам неизвестно, однако в том, что она будет, сомнений нет. Только не пропустите ее, разглядите, заметьте!

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы будете смотреть на давно знакомые вещи совершенно иным взглядом. То, что прежде казалось сложным, окажется очевидным. Дело за вашим решением.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Если станет совсем скучно и грустно, съешьте ложечку вареной сгущенки. Или какой-нибудь кондитерский орешек, ею заправленный. Причем сгущенку лучше варить самостоятельно — главное, не забывать при этом о технике безопасности. Но, пожалуйста, не надо использовать сей деликатес в качестве основного блюда. Равиоли со шпинатом сыграют данную роль намного лучше и изящнее.

Любовный гороскоп для Тельцов

Придется сегодня сжать зубы и разрешить творить вашему любимому человеку все, что его душенька пожелает. Иначе не избежать вам стенаний о том, что его свободу ограничивают, а значит, совсем его здесь не любят. Что ж, остается надеяться, что предоставленной свободой он злоупотреблять не будет...

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день у вас постоянно будет находиться какое-то занятие. Например, позаниматься зарядкой или приготовить себе и своей семье вкусной и полезной пищи. Или сходить погулять. Не ленитесь.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды рекомендуют вам убедиться в том, что вы довели начатое до конца и сделали все, что могли, чтобы ваша работа была выполнена наилучшим образом. Имеет значение все: от правильного оформления до качественной и эффективной презентации. Будьте внимательны и самокритичны.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Суета сует завтра снова поглотит вас, не оставив вам даже времени, чтобы перекинуться словом с коллегами и расслабиться хоть на минутку. Это ли не повод как следует расслабиться сегодня?

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Нынешний день предназначен для поедания разнообразных свинопродуктов. Начиная с копченых ребрышек — как в составе рагу, бигоса или предназначенных для отдельного обгрызания, так и в гороховом или фасолевом супе, вплоть до покрытого золотистой корочкой и обильно приправленного красным вином и аджикой шашлыка. Да и не забудьте про сало — жемчужно-белое, шпигованное чесноком или обваленное в красном перце, с черным хлебом... Сказка.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Ну что? Опять пора к зубному, а денег жалко? Все равно придется идти! Только не нужно делать, как в прошлый раз, когда вы сравнили цены на лечение и удаление. Конечно, удалить дешевле и быстрее! Но ведь так можно вообще без зубов остаться.

Любовный гороскоп для Близнецов

Попытайтесь снова стать таким, каким вы были в тот день и в тот час, когда в вас влюбились. Это поможет вам заново пережить все чувства, на вас тогда нахлынувшие, оценить изменения, произошедшие внутри вас, уладить некоторые проблемы с вашей половинкой. Да и просто эксперимент интересный!

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете горячи и несдержанны. Постарайтесь, по крайней мере, никого не покалечить в порыве пламенного гнева.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.

Любовный гороскоп для Раков

В этот день вашему любимому человеку захочется разрушить все ваши тщательно выстроенные планы и придумать что-то свое, особенное, неподражаемое, причем он искренне верит в то, что от его инициативы вы придете в восторг. Если восторга не намечается, лучше сразу предупредите об этом вашу половинку.

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня звезды советуют Ракам просто расслабиться и начать получать удовольствие от того, что с вами происходит. Любого рода стрессы могут довольно негативно сказаться на вашем здоровье.

Бизнес-гороскоп для Раков

Вы ошибаетесь, если думаете, что вашу точку зрения никто не разделяет. Попробуйте собрать вокруг себя единомышленников, которые поддержат ваши начинания, и, кто знает, очень возможно, что потом ваши деловые отношения помогут вам вместе организовать свой бизнес.

Кулинарный гороскоп для Раков

Если вам придется столкнуться с проблемой выбора между вкусным и очень вкусным, можете быть спокойны — вы не ошибетесь. Трудно будет другое — определиться с выбором места, куда следует за этим вкусным отправляться. Идите направо, с этой стороны, пожалуй, гастрономическая удача нынче вам улыбнется шире.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Львов

Бизнес-гороскоп для Львов

Принимать сегодня поспешные решения будет по крайней мере, не предусмотрительно. Сделайте все возможное для того, чтобы иметь хотя бы пять минут на тщательное обдумывание. Больше — лучше. Поспешишь — людей насмешишь, а в данном случае, еще и огорчишь.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче звезды советуют вам подарить покой и спокойный отдых своему организму, так как сейчас это именно то, что поможет вам не только восстановить силы, но и значительно приумножить их.

Кулинарный гороскоп для Львов

Утром впихните в себя немножечко фруктов, большего ваш организм все равно вряд ли захочет. Ближе к вечеру постарайтесь поесть более основательно. Звезды говорят, что день хорошо подходит для поглощения блюд из свинины. Вот ее и заказывайте. Ну а если хотите после еды с наслаждением облизывать свои пальчики, непременно закажите себе свиные ребрышки. И не пейте пива!

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вы поймете, что от наличия рядом с вами вашего любимого человека зависит очень многое как в области ваших отношений с окружающими, так и вашего отношения к жизни в целом. Попробуйте выяснить, что вам больше подходит и в зависимости от этого планировать ваши встречи.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам будет очень трудно сосредоточиться на том, что вам делать интересно и радостно, ибо различные напоминания о делах (преимущественно телефонные звонки, надо полагать) будут мешать вам расслабиться. Телефон отключить, что ли?

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица, но это стоит того.

Кулинарный гороскоп для Дев

Нынче звезды выдают совершенно конкретный рецепт, настоятельно рекомендуя съесть хотя бы одно пирожное шу со взбитыми сливками. Можно больше. В случае отсутствия в пределах досягаемости шу — можно пойти на замену эклером. Но непременно со сливками, масляный крем — это типичное не то. Тем же, кому такого рода лакомства противопоказаны в принципе, стоит съесть персик.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день Девам на пользу пойдут различные косметические процедуры, направленные на улучшение цвета лица. Если вы в последнее время сильно утомились, то сейчас самое время привести себя в порядок.

Любовный гороскоп для Дев

Если некто, кто вам нравился, выбрал не вас (а сегодня велика вероятность такого выбора) — не расстраивайтесь. Как говорится, "если к другому уходит невеста — то неизвестно кому повезло". Попробуйте посмотреть на это оптимистично: больше вам все равно ничего не остается.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Удачный день для решения многих задач. Особенно финансовых. Пока ваши дела идут успешно, а денежные вопросы решаются практически без вашего участия, может быть, стоит оглядеться вокруг — рядом, несомненно, есть кто-то, ждущий вашего внимания? А может, и финансовой поддержки...

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день постарайтесь отказаться от различных газированных напитков. Сейчас даже употребление в больших количествах обычной воды с газом может вызвать серьезные нарушения в работе пищеварительной системы.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня вы можете съесть нечто, совершенно для еды не предназначенное. Ничего страшного, конечно, не случится, но народ вы можете повеселить сверх меры, совершенно того не желая. Потому не спешите отправлять в рот все, что найдете на своей тарелке, мало ли, может, та деталь оформления блюда, которая так весело хрустнула у вас на зубах, была не более чем деталью оформления.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить, спросите всех, кто попадет под руку. Вас ведь никто не обязывает воспользоваться каждым из полученных ответов.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто решиться на какое бы то ни было действие, и вам придётся его подтолкнуть, поддержать или удержать от важного шага. В общем, его благополучие окажется целиком и полностью в ваших руках. Распорядитесь им с умом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам как собеседнику не будет цены! Поэтому все те, кому вы дороги и кто дорог вам выстроятся в длинную очередь, чтобы поведать вам о своих радостях и горестях. Если вы все это честно выдержите, вы тем самым завоюете любовь и уважение многих людей, а это дорогого стоит и совсем скоро вам пригодится.

Общий гороскоп для Скорпионов

Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих, возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче Скорпионам полезно будет сходить на массаж. Особенно эффективен окажется массаж ступней и спины, а также шейного отдела. Впрочем, если вы чувствуете, что вам нужно что-то еще — не стесняйтесь специалисту об этом рассказать.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Чем бы вас ни подчевали сегодня, вам все будет казаться недостаточно вкусным. Даже самое любимое блюдо может разочаровать, никогда не подводивший рецепт — оказаться на поверку той еще гадостью. Возможно, это день лучше посвятить диете, а то и вовсе голоданию — что толку попусту расстраиваться самому и расстраивать тех, кто будет пытаться вам угодить?

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваша предательская неуверенность в себе может нарушить ваши планы. Чтобы не быть скованным по рукам и ногам, лучше разберитесь, в чём причина такого отношения к самому себе. Возьмите тайм-аут, покопайтесь в своих мыслях.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня не скрывайте своих чувств, будьте открыты, честны и забудьте про лицемерие. Ведь это так чудесно, когда вы учитесь видеть мир в светлых тонах и замечать в людях больше положительных черт, нежели отрицательных. Такой позитивный подход к делам поможет вам с легкостью со всем справиться.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня может несколько ухудшиться состояние здоровья тех Стрельцов, кто страдает различными респираторными заболеваниями. Постарайтесь быть особенно внимательными к своему самочувствию.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Как сказал один великий и мудрый человек, вода — она жажды не утоляет. Хотя, конечно, принимаемую вовнутрь пищу ей запивать можно. Но сегодня все же лучше этого не делать. Ведь на свете существует масса других вкусных и полезных напитков. Вот, взять, например, хотя бы квас. С другой стороны, квасом, конечно, не любое блюдо запить можно. Но многие, многие.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которую вы столь долго собирали, вот-вот развалиться, и вам придется если не приступить к решению этих вопросов, то по крайней мере переложить их в другом порядке.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваше личное счастье каким-то образом будет связано с огнем. Возможно, конечно, вы обожжетесь, и в лечении ожога вам окажет помощь тот, кто навсегда западет в ваше сердце, но более вероятно, что наиболее приятным для вас будет вечер, проведенный перед камином. Или костром. Организовать потрудитесь сами.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Не исключено, что сегодня, когда у вас ещё есть целый свободный день, вы сможете завязать неожиданное романтическое знакомство, если вы не откажете своему другу и отправитесь на встречу, пусть даже деловую, где обязательно будет кто-то вам незнакомый. Не упускайте свой шанс!

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче берегите ваши колени и локти. Велика вероятность к вечеру оказаться похожим на двенадцатилетнего мальчишку, украшенного стандартными для этого возраста ссадинами.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы вполне можете позволить себе менять решение на каждом шагу, бессовестно подводить людей, имевших неосторожность на вас положиться и т.д. и т.п. Обаяние вашей улыбки искупит тяжесть любой вины.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Прием пищи в одиночестве сегодня не просто нежелателен — он противопоказан. Собственно, у него не много шансов состояться — без приглашения составить кому-либо компанию вы можете попросту забыть об обеде, и если вы не останетесь голодным нынче, так только благодаря чужому аппетиту. В выборе блюд вы будете столь же рассеяны, потому можете попросту повторить заказ своего спутника — чтобы не думать лишний раз.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вашему любимому человеку будет очень трудно простить вам какую-то мелочь, о которой вы уже и думать забыли. А он помнит и, более того, будет вам постоянно напоминать, что вам, разумеется, будет не очень приятно. Пожалуй, единственный выход из ситуации — энергично и убедительно попросить прощения.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче у вас может возникнуть аллергическая реакция на пыль и другие обычные аллергены, даже если раньше подобного и не случалось. Постарайтесь провести дома уборку и следить за питанием.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вам стоит сделать все возможное для того, чтобы ваша деятельность была направлена лишь на улучшение положения дел, оптимизацию расходов и регулирование финансовых потоков и, соответственно, увеличение прибыли.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день хорош для блюд, на приготовление коих были потрачены часы. Вам грозит заливное, предпочтительно — из мяса, в просторечии именуемое холодцом. Кушать его лучше с хреном (горчицу, конечно, никто не запрещал, но звездам сегодня она не приглянулась), запивая пивом. Можно — безалкогольным. Вино не рекомендуется, особенно — красное.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня звёзды рекомендуют посвятить день упаковке и сортировке подарков. Ваш любимый человек будет для вас в этом неоценимым помощником: он не только подержит упаковочную бумагу и поможет склеить её в нужных местах, но и подаст множество блестящих идей. А кому и по какому поводу эти подарки дарить — придумаете позже.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 20 сентября 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день звезды советуют Рыбам держать организм в тонусе. Постарайтесь не давать ему ни на секунду забыть о необходимости дышать свежим воздухом, делать зарядку, передвигаться в пространстве и главное — изо всех сил радоваться жизни.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня не стоит посещать злачные места, вы не получите от этого никакого удовольствия, сколь бы хорошо выбранное вами заведение ни было. Отложите подобные развлечения до лучших времен.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодняшний день будет на редкость длинным и вполне может оказаться утомительным. Одним обедом вы сыты не будете, потому, вне зависимости от степени его плотности (а в ваших интересах, чтобы он был максимально плотным), запаситесь чем-нибудь энергетически ценным, чтобы время от времени пополнять истощающиеся ресурсы сил вашего организма. Прямо даже не знаем, что посоветовать тем, кто шоколад не любит..

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вашему любимому человеку захочется узнать некоторые подробности о вашей личной жизни до его появления в ней в качестве главного героя. Постарайтесь рассказать ему правду, но так, чтобы эта правда ему понравилась и даже в некоторой мере польстила.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодняшний день удивительно хорош для продвижения вперед и вверх. Скорее всего, воспользоваться вы этим не сумеете, но если все же удастся — поздравляем. В выходные это непросто.