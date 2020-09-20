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Количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет - официальные данные на 20 сентября

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Количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет - официальные данные на 20 сентября Коронавірус в Україні — останні новини 20 вересня (фото — pixabay.com)

Количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет — в воскресенье, 20 сентября, зафиксировали 2966 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 175678 человек, из них 3557 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 77512 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 94609 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 20 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет - официальные данные на 20 сентября (1)

Количество больных коронавирусом в мире также беспрерывно растет — по состоянию на 20 сентября заболели почти 31 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 291 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России — 144 летальных случая.

Количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет - официальные данные на 20 сентября (2)

На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7,4 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 960 тысяч людей, вылечились – более 22,5 млн пациентов.

Количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет - официальные данные на 20 сентября (3)

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет - официальные данные на 20 сентября (4)

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 21 сентября карантин усилят в 14 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19. В "красную" зону включили:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • Герцаивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине изменили правила карантина — какие ограничения будут действовать в красной, оранжевой, желтой и зеленой зонах, что будут закрывать, как будут работать школы и детские сады, и что изменится для украинцев, читайте в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
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