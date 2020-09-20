Россию поддержали 12 стран - команда Путина устроила позорный демарш на ГА ООН

Команда президента России Владимира Путина пошла на новый абсурдный шаг, который потряс международное сообщество. На заседании комитета по утверждению повестки
"На голосование предложение изъять из проекта повестки дня этот пункт внесла Сирия. Одна из главных прокси России в ГА. Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в ГА, что это собственно, не их инициатива, но они готовы поддержать. Матрица "настамнет", — рассказал Кислица.
Дипломат напомнил, что "обязанность защищать" или "обязанность защитить" (responsibility to protect, R2P) – это концепция в международном праве, поддержанная ООН в 2005 году. Она состоит из нескольких принципов, которые основываются на идее суверенитета не как привилегии государства, а как, в частности, обязанности государства в отношении своего населения. Кислица уточнил, что согласно концепции, на государстве лежит первичный долг по защите населения на территории государства, а если государство не в состоянии защитить людей, то ли из-за отсутствия возможности, то ли из-за нехватки или отсутствия политической воли – обязанность защищать переходит к международному сообществу.
"Обязанность защищать является переосмыслением концепции гуманитарной интервенции. Но в отличие от нее предусматривается применение военных акций как обязанность международного сообщества, а не как право государства или группы государств", — добавил представитель Украины при ООН.
Кислица подчеркнул, что Россию в этом протесте поддержали страны, которые на
Напомним, с 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России шокировали очередным решением против Украины относительно Донбасса. На этот раз команда российского президента Владимира Путина решила пожаловаться на официальный Киев в ОБСЕ. В Кремле недовольны тем, что команда украинского лидера Владимира Зеленского заняла жесткую позицию и несобирается идти на уступки ни Путину, ни боевикам ОРДЛО, которых он поддерживает — в официальной Москве возмущены, что эту позицию еще и поддерживают Франция и Германия, которые являются участниками нормандского процесса.