Россию поддержали 12 стран - команда Путина устроила позорный демарш на ГА ООН

Команда президента России Владимира Путина пошла на новый абсурдный шаг, который потряс международное сообщество. На заседании комитета по утверждению повестки 75-й ГА ООН представители РФ и еще 12 стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения пункта об "Обязанности защищать", который нацелен на предупреждение международных преступлений, таких как геноцид, военные преступления, преступления против человечества, этнические чистки. Россию в ООН поддержали Беларусь, КНР, Иран, Кыргызстан, Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея, Южный Судан и Сирия, которая была инициатором этого протеста по указанию Кремля. Представитель Украины при ООН Сергей Кислица пояснил, чем обернется российский демарш в ГА ООН для всего мира, передает ONLINE.UA.

"На голосование предложение изъять из проекта повестки дня этот пункт внесла Сирия. Одна из главных прокси России в ГА. Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в ГА, что это собственно, не их инициатива, но они готовы поддержать. Матрица "настамнет", — рассказал Кислица.

Дипломат напомнил, что "обязанность защищать" или "обязанность защитить" (responsibility to protect, R2P) – это концепция в международном праве, поддержанная ООН в 2005 году. Она состоит из нескольких принципов, которые основываются на идее суверенитета не как привилегии государства, а как, в частности, обязанности государства в отношении своего населения. Кислица уточнил, что согласно концепции, на государстве лежит первичный долг по защите населения на территории государства, а если государство не в состоянии защитить людей, то ли из-за отсутствия возможности, то ли из-за нехватки или отсутствия политической воли – обязанность защищать переходит к международному сообществу.

"Обязанность защищать является переосмыслением концепции гуманитарной интервенции. Но в отличие от нее предусматривается применение военных акций как обязанность международного сообщества, а не как право государства или группы государств", — добавил представитель Украины при ООН.

Кислица подчеркнул, что Россию в этом протесте поддержали страны, которые на 74-й ГА ООН голосовали против внесения в повестку дня 75-й сессии пункта о "ситуации на оккупированных территориях Украины". Он добавил, что 18 сентября этот пункт даже не решились поставить на голосование после "откровенного поражения" 4 сентября.

Напомним, с 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это будет центральное международно-политическое мероприятие года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел. Как известно, в этом году Путин решил возглавить российскую делегацию и выступить с видеообращением в первый день мероприятия. Кроме Путина в делегацию РФ на ГА ООН войдут министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России шокировали очередным решением против Украины относительно Донбасса. На этот раз команда российского президента Владимира Путина решила пожаловаться на официальный Киев в ОБСЕ. В Кремле недовольны тем, что команда украинского лидера Владимира Зеленского заняла жесткую позицию и несобирается идти на уступки ни Путину, ни боевикам ОРДЛО, которых он поддерживает — в официальной Москве возмущены, что эту позицию еще и поддерживают Франция и Германия, которые являются участниками нормандского процесса.