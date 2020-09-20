Это будет назначение - Разумков сделал важное заявление относительно ОРДЛО

Команда российского президента Владимира Путина всеми силами добивается, чтобы официальный Киев провел местные выборы не только на подконтрольной Украине территории, но и на оккупированном Россией Донабссе. Кремль в ультимативной форме требует, чтобы Верховная Рада Украины изменила постановление, согласно которому местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей. При этом представитель президентской партии "Слуга народа" Александр Качура зарегистрировал в Верховной Раде предложения для изменения этого постановления, на чем настаивает Кремль. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает категорически против принятия этих предложений, однако Качура уверяет, что около 70% парламентской фракции "Слуга Народа" склоняется к тому, чтобы их принять, так как это будет мудрым решением. Свои позиции представители парламента озвучили в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Постановление о выборах никак не связано с Минским соглашениями. Его можно по-разному трактовать, но выборы согласно Минским соглашениям – это 9-й пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены 8 предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление чему-то, кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно", — заявил Разумков.

Глава парламента напомнил, что ВРУ приняла постановление о выборах соответствии с законом Украины и объявила местные выборы не позднее, чем за 90 дней до даты выборов. Разумков убежден, что если сейчас внести изменения в это постановление, то они поставят под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории Украины, поскольку это будет противоречить действующему законодательству.

"Организационно это невозможно сегодня сделать, выборы в ОРДЛО не могут состояться по украинскому законодательству, там нет доступа всех политических партий и сил, которые зарегистрированы в Украине, там, к сожалению, не работает свобода слова, главное, что там будут не выборы, а назначение тех или иных людей. Этот подход противоречит демократическим нормам, к которым мы с вами привыкли. Это не может происходить под дулами пулеметов", — пояснил свою позицию Разумков.

Качура не согласен с позицией спикера Верховной Рады. Он уверил, что большинство членов парламентской фракции "Слуга народа" согласны убрать из постановления о местных выборах в Украине пункт об оккупированных территориях Донбасса, против которого выступает Путин и боевики ОРДЛО. Он отметил, что к такому выводу депутаты президентской партии пришли после выступления Резникова и Ермака, которые призвали парламентариев принять мудрое решение.

"На мой взгляд, мудрое решение для того, чтобы разблокировать процесс мирный, для того, чтобы 300 военнопленных вернулись, чтобы разведение войск еще на трех участках произошло – нам надо внести все-таки изменения и исправить здесь ошибку, о которой я говорил еще несколько месяцев назад", — отметил Качура.

Напомним, заместитель главы администрации президента РФ и куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак после нормандских переговоров в Берлине заявил, что во время переговоров стороны договорились, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий постановление о местных выборах в Украине, которое, по мнению представителей ОРДЛО, нарушает Минские соглашения. Член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Андрей Костин подтвердил, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, на чем настаивает Кремль. В то же время вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что команда Зеленского по этому вопросу ничего не обещала Кремлю, а только проинформировала, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что постановление ВРУ о местных выборах 2020 действительно вызывает сложности в переговорном процессе по Донбассу. Поэтому призвал депутатов принять решение в соответствии с интересами нашего государства, с обязательствами, которые есть, и нормами международного права.