Похожи все симптомы - разработчик яда "Новичок" внезапно извинился перед Навальным

Российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике, действительно отравили нервно-паралитическим агентом из группы "Новичок". Это подтвердил один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзоянов, который извинился перед политиком за то, что участвовал в этом преступном бизнесе по изготовлению боевого яда. Мирзоянов отметил, что все симптомы Навалнього подтверждают его отравление именно "Новичком". По словам разработчка яда, на восстановление Навального после отравления может потребоваться около года. С таким резонансным заявлением Мирзовянов выступил в эфире российского телеканала "Дождь", передает ONLINE.UA.

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился", — рбратился химик в российскому оппозиционеру.

Мирзоянов рассказал, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление "Новичком". Он уверил, что симптомы того человека похожи на те, о которых сообщил Алексей Навальный в своих соцсетях. Химик пояснил, что ситуация с невозможностью написать слова, о чем рассказал политик, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам. Он уточнил, что молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, который отвечает за передачу сигнала. Мирзоянов считает, что Навальному нужно набраться терпения, так как на восстановление может потребоваться около года.

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", — подытожил Мирзаянов.

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. После токсического отравления Навальный впал в кому, из которой немецким медикам удалось вывести политика только 14 сентября.

Важно добавить, что власти Германии подтвердили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому как пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. У Меркель убеждены, что боевой яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории и он мог быть доступен только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен был умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медики дали ему антидот — атропин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Навальный выступил с долгожданным заявлением. Он опубликовал свое фото из берлинской клиники в соцсети, под которым рассказал, что начал восстанавливаться после отравления.