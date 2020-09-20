По другому никак - Зеленский выступил со срочным заявлением

Накануне местных выборов, которые состоятся в Украине уже 25 октября, украинский глава Владимир Зеленский выступил со срочным заявлением — он обратился к кандидатам и призвал заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного и готовить себе оправдание на будущее. Президент прямо и жестко отметил, что сегодня речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления, а и о возможности перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало отвратительное правило: коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству — нищета, несправедливость, обман. Он отметил, что возьмет в свою команду только тех, кто готов работать, отвечать за сделанное и постоянно доказывать людям свою полезность. Об этом 20 сентября Зеленский написал на своей странице в Facebook, сообщает ONLINE.UA.

"Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не жаловаться, не прятаться, не жаловаться на кого-то. А именно менять. По-настоящему. Без предварительных подсчетов и сравнений. Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые «серые элиты» на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры — это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорно преодоления тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии", — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что все кандидаты на местны выборы должны четко определиться — куда они все-таки хотят в итоге дойти. Он признал, что все и сразу не получается ни у кого, часто бывают ошибки, но важно их не недопускать, а быстро исправлять.

"Речь сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться. По другому никак. Да, я прекрасно понимаю, что «не все, не сразу и не быстро». И что есть ошибки. И что бывают у нас ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах. Но сильным считается тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет. Или мы живем в идеальном мире? А если нет, тогда быстро исправляем ошибки и движемся вперед", — добавил президент.

Зеленский в итоге призвал кандидатов за оставшийся месяц перед выборами проявить всю свою эффективность и работать круглосуточно, чтобы доказать украинцам свою полезность.

"Всегда стараюсь максимально широко открывать двери для прогрессивных изменений. Давать шанс. Брать в свою команду тех, кто готов работать и отвечать за сделанное. Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме «24/7» и постоянно доказывать людям свою полезность", — подытожил Зеленский.

Как известно, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Подсчет голосов закончится до 29 октября. До 6 ноября ЦИК объявит результаты выборов. Если ни один кандидат на должность мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, то второй тур голосования состоится 15 ноября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский принял неожиданное решение о выборах в Украине. Он подписал закон, которым отменил обязательную подачу справки о судимости для кандидатов в депутаты.