В Украине резко похолодает - всем украинцам сделали экстренное предупреждение

В ближайшие дни, 20 — 22 сентября, в Украине резко похолодает. В связи с ухудшение погоды спасетил экстренно предупредили украинцев о снижении температуры воздуха, которое сохранится на несколько дней. С 23 сентября, по их прогнозу, синоптическая ситуация начнет меняться — ожидается потепление в связи с наступлением классического "бабьего лета". Какой будет погода на следующей неделе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой пресс-службу ГСЧС и Укргидрометцентр.

"Внимание! Предупреждение о резком снижении температуры воздуха в Украине. По данным Укргидрометцентра, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры", — говорится в сообщении спасателей.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 21 сентября, в Украине будет холодно ночью, а днем будет по-осеннему прохладно, но сухо и солнечно. В центральных, западных и южных областях температура воздуха днем будет достигать +24°С, а ночью столбики термометров будут держаться на отметках +6...+8°С. В северных и восточных регионах будет прохладнее — до +19...+21°С днем, +4...+6°С — ночью.

Во вторник, 22 сентября, синоптическая ситуация не изменится. По прогнозу синоптиков, на всей территории Украины будет прохладно, но без осадков.

В среду, 23 сентября, начнется постепенное повышение температуры воздуха. Столбики термометров поднимуться до +24...+25°С. Ночью также будет на несколько градусов теплее — +8...+10°С.

В четверг, 24 сентября, на Западе Украины ночью пройдут дожди. Осадки ожидаются в Луцке, во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. На остальной территории страны без осадков. Температура воздуха +22...+24°С.

В субботу и воскресенье, 26-27 сентября, дожди пройдут почти по всей территории Украины. А с 28 сентября вновь ожидается резкое похолодание, которое принесет с собой снижение температуры воздуха и ночные заморозки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что по прогнозу синоптиков, лето в Украине закончится в конце сентября. Они предупредили, что осень в этом году будет холодной и сырой, однако в октябре еще будет "большое" бабье лето, которое порадует украинцев теплом.

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