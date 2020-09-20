Последствия будут очень тяжелыми - в мире назревает большая война

В мире назревает новый военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Официальный Баку уде предупредил Ереван, что если там не откажутся от своих грязных планов, то последствия для армян будут очень тяжелыми. С таким заявлением 20 сентября выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

"Армения — агрессорское государство. Еще раз хочу сказать и хочу предупредить их, что если они не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми. Они готовятся к большой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться во всех остальных направлениях. Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому", — сказал Алиев.

В частности, по его словам, в подготовке к новой войне Армения проводит незаконное заселение в оккупированном Нагорном Карабахе, что противоречит всем международным конвенциям.

"Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях — преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это — провокация, нас втягивают в провокацию. В интернете показывают, что из Ливана перебралась какая-то армянская семья, делает там какую-то работу. Кроме того, в нашем древнем историческом городе Шуше якобы проводят церемонию инаугурации так называемого "руководителя" пресловутого режима. Это — очередная провокация", — подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана жестко поставил на место власти Армении и предупредил, что не будет даже слушать их абусрдные условия.

"Премьер-министр Армении ставит перед нами 7 условий. Во-первых, кто ты такой, чтобы говорить с нами на языке условий. Если мы захотим говорить с ним на языке условий, то его политическая жизнь будет недолгой. Я сказал, что мы отвергаем эти абсурдные условия. Но у нас есть одно условие: они должны полностью и безоговорочно покинуть наши земли, как это отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН. Проводят там какие-то комедийные учения. То есть каждый шаг является открытой провокацией против нас", — добавил президент Азербайджана.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается несколько десятилетий. Причиной стал Нагорный Карабах, который де-юре находится на азербайджанской территории, а вот фактически он находится под контролем армянского командования. Новое обострение там началось в середине июля этого года, в результате которого погибли десятки военнослужащих.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Армения начала публично жаловаться на то, что Украина "закомплексовано" воспринимает конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Что важно понимать, недавно в МИД этой страны вызвали украинского посла из-за реакции на эскалацию конфликта.