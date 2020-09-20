Уже разработан четкий план - украинцам сделали важное предупреждение

В Украине решили полностью изменить систему продажи лекарств в аптеках, для чего в стране внедрят электронный рецепт. Об этом 20 сентября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который предупредил, что новая система начнет работать уже в 2021 году. Глава Минздрава считает важным для здоровья населения предотвратить самолечение людей, который сегодня в свободном доступе могут купить в аптеке практически любые препараты. Что изменится для украинцев с введением электронного рецепта в стране и как теперь можно будет купить лекарства, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Упорядочение рынка лекарственных средств и введение электронного рецепта — это является одной из серьезных составляющих реформы здравоохранения. Я об этом сразу начал говорить. Почему это важно. Для нас очень необходимо для здоровья украинцев, чтобы мы избегали любых вещей, связанных с самолечением. Давайте посмотрим, что происходит. Например, заболел человек. Он сразу лезет в интернет, смотрит на каких форумах, каким образом ему лечиться, просто идет в аптеку и покупает лекарственные средства, которые очень часто должны отпускаться по рецептурным бланкам", — пояснил Степанов.

Министр уточнил, что электронный рецепт будет выписывать врач, он будет фиксироваться в системе и можно будет проследить, каким врачом выписано лекарство и нужно было ли его выписывать.

"Согласно нашим планам, уже в 2021 году мы собираемся ввести электронный рецепт на наркотические средства, на инсулин, и на иммуносупрессивные препараты. Это будет в 2021 году. Затем постепенно дальше мы будем расширять этот модуль. В 2022 году мы собираемся сделать электронные рецепты на все лекарства, то есть антибиотикотерапию. И в 2023 году — на все оставшиеся рецептурные лекарственные средства", — предупредил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что такие нововведения предусмотрены прежде всего для сохранения здоровья украинцев. По словам Степанова, крайне важно, чтобы люди бесконтрольно не принимали, например, актибиотики, которые назначили сами себе по подсказкам в интернете.

"К чему это приводит в будущем — это вызывает резистентность человека к антибиотикотерапии, антибактериальной терапии. Что это значит? Это если действительно затем необходимо будет принимать антибиотик при том или ином заболевании — то этот антибиотик просто не будет действенным. Поэтому вы просто делаете вред своему организму. Поэтому очень важно, чтобы у нас были понятны правила отпуска рецептурных лекарственных средств. Чтобы они отпускались исключительно по назначению врача", — добавил министр.

Важно напомнить, что ранее Степанов пояснял, что электронный рецепт будет и экономически выгодным украинцам. Дело в том, что в электронном рецепте будет записываться так называемая непатентованная форма лекарства, то есть, его основное действующее вещество. Поэтому уже непосредственно в аптеке, покупая эти лекарственные средства, украинцы смогут себе выбрать то или иное, в зависимости от цены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 3948, которым предусматривается ужесточение наказания за продажу лекарств без рецепта. Штрафы правительство предлагает увеличить в десятки раз. В документе предусмотрено также повышение штрафов за отпуск некачественных лекарств, не соответствующих госстандартам и за несоблюдение условий хранения.