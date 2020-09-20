У Меркель окончательно решили загнать Путина в безвыходное положение

Российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике после отравления боевым ядом "Новичок", решили защитить от проблематичных попыток российских следователей провести допрос. В Бундестаге допускают, что за отравлением оппозиционера стоит Кремль, поэтому считают,что никто в Москве не будет проводить серьезное уголовное расследование, а беседы с Навальным российские следователи по приказу команды президента РФ Владимира Путина будут использовать для давления на политика с целью скрыть след Кремля в этом ужасном преступлении. Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген призвал защитить Навального от российских следователей. Он считает неприемлемым их допрос, так как политик именно в России был отравлен высокосложным нейротоксином. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Его защита и его здоровье имеют высший приоритет. Для Алексея Навального неприемлем опрос со стороны российских следователей после того, как в России он был отравлен высокосложным нейротоксином. Вдобавок нет никаких оснований полагать, что Россия в данном случае намерена провести серьезное уголовное расследование", — заявил Рёттген, который призвал оградить оппозиционера от допроса российских следователей.

Рёттген, напомнил, что в конце концов, российские власти ведь до сих пор не проводят следственных действий в России, где произошло преступление. Поэтому он считает, что нужно международное расследование отравления Навального, например, под эгидой ООН.

Наряду с заявлением Рёттгена изданию дал интервью и глава региональных штабов Навального Леонид Волков. Он убежден, что отравлением оппозиционера стоит лично Путин, так как никто из участников этого преступления не пошел бы на него, если бы не был уверенным, что его санкционировали на "самом верху".

"Новичок не купить в магазине. Это запрещенное оружие, только военные могут его изготовить. Так что кто-то должен был отдать распоряжение, чтобы его передали преступникам. Существуют цепочки приказов, и каждый из участников этих цепочек должен быть уверен, что такая передача была санкционирована на самом верху", — заявил Волков, пояснил, что под словами "на самом верху" он подразумевает Путина.

напомним, сейчас Навальный находится в берлинской клинике — несколько дней назад врачам удалось вывести его из комы. 2 сентября по результатам исследования анализов российского оппозиционера, проведенного спецлабораторией Бундесвера, стало известно, что причиной отравления стал боевой яд, который относится к группе "Новичок". Меркель уверила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений. Она считает, что Навального хотели заставить замолчать, поэтому считает его отравление — попыткой убийства. Меркель добавила, что в связи с отравлением Навального есть сложные вопросы, ответить на которые могут только в Москве. Важно подчеркнуть, что российские врачи долгое время заявляли, что следов отравления в организме Навального они не нашли. Также несколько дней после инцидента российские власти отказывалась начинать расследование, поскольку никаких противоестественных событий, связанных с оппозиционером, не произошло.

Однако в Кремле паникуют из-за позиции Берлина, в связи с чем Министерство иностранных дел РФ немедленно вызвало немецкого посла в РФ. У Путина возмущены, что Берлин постоянно озвучивает предположение о причастности Кремля к отравлению Навального, однако России из соображений секретности информации не предоставляет результатов лабораторных исследований Бундесвера.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что разработчик яда "Новичок" внезапно извинился перед Навальным. Он подтвердил, что все симптомы оппозиционера подтверждают, что он действительно был отравлен боевым ядом.