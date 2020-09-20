Тихановская ошеломила заявлением о Путине, Лукашенко стягивает военную технику - что происходит в Беларуси прямо сейчас

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ошеломила очередным громким заявлением о президенте России Владимире Путине. Она назвала его мудрым руководителем, с которым, по ее словам, народ Беларуси хочет дружить. Тихановская также оценила решение Путина помогать Лукашенко. Она уверена, что глава Кремля просто ведет политическую игру с Лукашенко в своих интересах, так как не может не понимать, что его больше никогда не признают белорусы президентом. С таким заявлением Тихановская выступила перед масштабным Маршем справедливости, который состоится сегодня, 20 сентября, в Минске и других крупных городах Беларуси. Тем временем Лукашенко стягивает в белорусскую столицу военную технику и силовиков — он по традиции решил силой разогнать протестующих белорусов, которые сегодня хотят показать на марше "своего кандидата для санкций, который запал в душу". Что происходит в Беларуси прямо сейчас, передает ONLINE.UA со ссылкой на белорусский СМИ.

"Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", — заявила Тихановская, напомнив, что еще недавно Лукашенко обвинял оппозицию в том, что ею руководят из России, а теперь выдумал кукловодов из Литвы, Польши и даже из Украины.

Тихановская убеждена, что Путин отлично понимает то, что Лукашенко "уже не владеет ситуацией" и окончательно лишился "даже малейшего уважения", особенно своими действиями после президентских выборов.

"Путин, как мудрый руководитель, все это видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже, может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко", — считает Тихановская.

Тем временем в Минске и других городах Беларуси белорусы готовятся выйти на Марш справедливости, который Лукашенко решил снова разогнать силой. В Минске перекрыли центр, к площадям стягивают силовиков. Также металлическими ограждениями перекрывают подходы к Александровскому скверу. За ним находится Купаловский театр и здание администрации президента.

Важно отметить, что накануне в Беларуси состоялся Блестящий марш, в котором в основном участвовали женщины. Но и их режим Лукашенко разогнали силой. ОМОН применял физическую силу при задержании — женщин вытаскивали из "сцепок", тех, кто сопротивлялся, тянули по асфальту. По данным белорусских правозащитников, в ходе протестов было задержано более 300 человек.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси длятся уже второй месяц. Они начались 9 августа после президентских выборов, результаты которых не признали жители страны и международное сообщество. Белорусы требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов.

Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Кроме того, Путин дал Лукашенко 1,5 млрд долларов в качестве политической поддержки — оппозиция уверена, что именно на эти деньги он устраивает силовой разгон белорусов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко пошел на новый скандальный выпад против Украины — он назвал официальный Киев форпостом политических провокаций против Беларуси.