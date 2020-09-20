Что решил Путин после переговоров с Лукашенко - в Кремле наконец сделали заявление

Команда российского главы Владимира Путина продолжает утверждать о невмешательстве России во внутренние дела Беларуси, несмотря на то, что туда уже отправлены сотни российских военных якобы для участия в ранее запланированных учениях. Об этом 20 сентября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, который наконец прокомментировал состоявшиеся в Сочи переговоры Путина и Александра Лукашенко, которого не признают легитимным президентом белорусы. Пресс-секретарь российского президента дал понять, что больше всего глава Кремля обсуждал с белорусским коллегой союзное государство, экономическое сотрудничество и поставки энергоносителей. Также Песков подтвердил, что по военной линии также шел разговор, но только в рамках совместных учений. В целом Песков охарактеризовал переговоры Лукашенко и Путина, которые длились тет-а-тет более четырех часов, как доверительные и крайне предметные. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Диалог этот весьма доверительный и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений. Путин и Лукашенко имеют давнюю историю своего диалога, тем более что все вопросы до этого были проработаны и пдготовлены делегациями двух стран", — заявил спикер Кремля.

Говоря о внутренней ситуации в Белоруссии, сложившейся после выборов президента и последовавших за ними массовых протестов, Песков подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Лукашенко — легитимный президент республики. При этом он уверил, что Путин и Лукашенко не обсуждали протесты в Беларуси и разгон протестующих, так как якобы это не вопрос двусторонних отношений. Единственное, что поддержал Путин, как утверждает Песков, так это идею Лукашенко о проведении в Беларуси конституционной реформы.

"Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европейские столицы", — добавил Песков.

Напомним, по итогам переговоров с Лукашенко в Сочи Путин решил выделить ему кредит на 1,5 млрд долларов для политической поддержки. У белорусской оппозиции есть много вопросов по поводу этих денег, так как они идут не на что-то крайне необходимое для страны, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа а значит, на военные действия против населения страны. Как выяснилось, часть выделенного Лукашенко Путиным нового кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов Беларуси, а часть — на новые нужды.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Тихановская назвала Путина мудрым руководителем. Она считает, что он ведет с Лукашенко свою политическую игру.