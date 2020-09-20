Команда Зеленского заявила о новой масштабной проблеме - что случилось

Команда российского президента Владимира Путина всеми силами добивается, чтобы официальный Киев провел местные выборы не только на подконтрольной Украине территории, но и на оккупированном Россией Донбассе. Кремль в ультимативной форме требует, чтобы Верховная Рада Украины изменила постановление, согласно которому местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает категорически против изменения постановления, но Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук предупреждает парламент, что если выборы в ОРДЛО не разрешить то Путин и боевики ОРДЛО, которых он поддерживает, заблокируют весь переговорный процесс и работу ТКГ. Такое заявление 20 сентября Кравчук сделал в интервью Суспильному, передает ONLINE.UA.

"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменена постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", — заявил Кравчук.

Политик отметил, что не знает, примет ли Верховная Рада изменения в постановление о выборах. Но он отметил, что даже несмотря на то, есть желание только Украины договариваться о завершении войны на Донбассе, официальный Киев должен искать ответы на все вопросы и пути к их решению.

Как известно, с аналогичным предложением к Верховной Раде обратился и первый заместитель председателя делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбасса Алексей Резников. Он считает, что парламент должен принять альтернативное решение относительно местных выборов, которое позволит разблокировать переговоры с Россией.

"Принимать то или иное решение по изменению или уточнению этого постановления — это исключительно прерогатива украинского парламента. Но если парламент Украины сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятие Украиной минского процесса — безальтернативной площадки для переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней? Такое решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам с ОСБЕ. Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в Трехсторонний контактной группе", — заявлял Резников в Раде 18 сентября, когда его вызвали парламентарии, чтобы он дал ответы по работе ТКГ и договоренностях с боевиками и Путиным.

Напомним, заместитель главы администрации президента РФ и куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак после нормандских переговоров в Берлине заявил, что во время переговоров стороны договорились, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий постановление о местных выборах в Украине, которое, по мнению представителей ОРДЛО, нарушает Минские соглашения. Член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Андрей Костин подтвердил, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, на чем настаивает Кремль.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Разумков сделал важное заявление относительно ОРДЛО — он категорически против изменения постановления о выборах в Украине.