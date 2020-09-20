Я не хочу видеть - Зеленский выступил с категоричным требованием

Президентская партия "Слуга народа" в воскресенье, 20 сентября, провела новый съезд по случаю местных выборов в Украине. Команда украинского лидера Владимира Зеленского представила кандидатов в депутаты в Киевской городской совет, перед которыми выступил президент. Зеленский поставил своей команде категоричное требование изменить Киев, который сегодня в мировой рейтинге городов по качеству жизни занимает 173 место и находится в списке ниже столиц африканских республик. Каким хочет видеть Киев Зеленский и что он поручил "слугам народа", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президентской партии.

"В прошлом году в одном из рейтингов города по качеству жизни Киев, к сожалению и пока что, занял 173 место. Уступил столице Габона, столице Уганды. А среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку. Кто-то может сказать, что я не объективен. Должны быть рейтинги, где Киев находится среди лидеров. Да, они есть. Это рейтинг по уровню загрязнения воздуха, который Киев возглавляет второй год подряд, и рейтинг самых дорогих городов для жизни, где Киев ежегодно, где Киев, к сожалению, каждый год поднимается на десятки позиций вверх", — заявил Зеленский.

Он поставил первоочередную задачу своей команде, чтобы Киев получил тот вид, которого заслуживает. Президент напомнил, что Киев — это душа Украины и дом для всех украинцев.

"Я не хочу видеть, как в эту душу плюют выбросы и смог... Мы все хотим, чтобы наш любимый город наконец получило тот вид, которого давно заслуживает. Стал комфортным. Удобным. Современным. Уютным. Городом, который тонет в цвету каштанов, а не МАФах у каждой станции метро", — добавил президент.

Как известно, в первую десятку списка на выборы в Киевский городской совет от "Слуги народа" вошли:

жена министра иностранных дел, общественная активистка Евгения Кулеба;

юрист и телеведущий Михаил Присяжнюк;

легкоатлетка Елена Говорова;

юрист и бизнесмен Юрий Федоренко;

букинист Владислав Трубицин;

адвокат Лилия Пашинная;

дзюдоист Георгий Зантарая;

замминистра образования и науки Андрей Витренко;

продюсер Виктория Бурдукова;

экс-глава МОЗ Зоряна Скалецкая.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Слуге народа определились с кандидатами в мэры крупных городов. Кого выдвинули на мэра Киева, Львова, Одессы, Харькова и других городов Украины можно ознакомиться в списке.