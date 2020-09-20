Четко рассчитанный план - в России признались, зачем Путин дал кредит Лукашенко

Российский глава Владимир Путин в очередной раз показал свое истинное лицо и доказал, что ничего не делает в разрез с собственными интересами. Как оказалось, кредит на 1,5 млрд долларов, которые он решил дал Александру Лукашенко после их переговоров в Сочи, это четко спланированный план, который выгоден в первую очередь официальной Москве. 20 сентября министр финансов России Антон Силуанов в эфире российского федерального канала наконец признался, зачем Путин дал кредит Лукашенко и пояснил, на что пойдут эти деньги, передает ONLINE.UA.

Силуанов пояснил, что 1, 5-милиардный кредит Лукашенко получит двумя траншами — 1 млрд долларов в рублях от России и 500 млн долларов в американской валюте Евразийского фонда стабилизации и развития. Большую часть транша от ЕФСР Лукашенко придется отдать российскому "Газпрому" для погашения долга в размере 330 млн долларов.

"Выдача Белоруссии кредита в 1,5 миллиарда долларов выгодна для России. Россия с помощью кредита поддержит как белорусскую, так и свою экономику, потому что обеспечит расчеты перед российскими поставщиками. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае, это наш очень близкий торговый, экономический партнер. Это и заказы для наших предприятий, и занятость на наших предприятиях", — пояснил Силуанов.

Как известно, кроме экономической помощи Лукашенко, Путин пообещал ему поддержку и в военной сфере, если возникнет такая необходимость. При этом в Кремле утверждают о невмешательстве России во внутренние дела Беларуси, несмотря на то, что туда уже отправлены сотни российских военных якобы для участия в ранее запланированных учениях.

Как сообщили в Кремле, кроме протестов в Беларуси и вопросов совместного реагирования на возникающие вызовы, Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции и союзных отношений, совместные проекты в энергетике. Их переговоры в формате тет-а-тет длились более четырех часов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи и уточнили, о чем они договорились.