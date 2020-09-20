Переход на зимнее время в 2020 году - когда и как переводят часы в Украине

Переход на зимнее время в Украине в 2020 году состоится в последнее воскресенье октября. Переводят часы по традиции в 4 часа утра в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. При переходе на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Как подготовиться к переходу на зимнее время и перенести его с минимальными рисками ухудшения самочувствия — в материале ONLINE.UA.

Перевод часов на зимнее время, несмотря на то, что оно является стандартным астрономическим временем для нашего часового пояса, многие переживают с трудом. Мало того, что осенние дожди, холода и сокращение светового дня негативно сказываются на самочувствии и иммунитете человека, так с переводом часов еще и нарушается циркадный ритм. Чтобы включить в организме нужное время и адаптироваться к новому режиму, медики рекомендуют заранее начать готовиться к переводу часов, чтобы пережить переход на зимнее время с минимальными последствиями для здоровья.

Переход на зимнее время 2020 — рекомендации медиков

Медики поясняют, что переход на зимнее время, как правило, легче переносится организмом, но все равно для адаптации понадобится не менее двух недель. Чтобы как можно быстрее привыкнуть к новому режиму времени, они советуют:

скорректировать режим сна как минимум за неделю до перевода часов — ложиться спать нужно хотя бы на 15 минут раньше;

придерживаться сбалансированного рациона питания — отказаться от острых, жирных и копченых продуктов, алкоголя и чрезмерного количества кофе, обогатить меню овощами и фруктами;

увеличить количество выпиваемой жидкости до 1,5 литров в сутки — это может быть вода, ягодные морсы, травяные настои и отвары;

начинать день с контрастного душа;

минимизировать физические нагрузки, избегать переутомлений, больше гулять на свежем воздухе, но не забывать о социальной дистанции, так как пандемия коронавируса еще не закончилась.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделить адаптации детей к зимнему времени. За две недели до перевода часов, по советам медиков, детям нужно сместить режим дня на час назад. Более раннее пробуждение и ранний отход ко сну позволят свести к минимуму нагрузку на детский организм, которая возникает в период перехода на зимнее время.

Зачем переводят часы на зимнее время?

Как известно, переход на зимнее и летнее время впервые ввели в Великобритании более века назад — в 1908 году. Это решение было принято для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. С 1981 года эту практику переняли в Советском Союзе и до сих пор больше 100 стран мира переводят часы. При этом уже больше 160 стран отказались от сезонного временного перехода. Среди этих стран: Беларусь, Ангола, Исландия, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Южная и Северная Корея и другие.

Напомним, летом 2018 года жители Евросоюза во время онлайн-голосования поддержали отмену сезонного перевода часов. В марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года, после чего Еврокомиссия предложила странам ЕС в индивидуальном порядке выбрать зимнее или летнее время как постоянное. Дискуссии по данному вопросу до сих пор продолжаются в ЕС.

Важно отметить, что в Украине в 2011 году Верховная Рада также пыталась отменить перевод часов, однако этого так и не произошло, а споры по вопросу перехода на зимнее и летнее время по-прежнему ведутся в нашей стране.

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