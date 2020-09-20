Наступил полный развал - Лукашенко решился на радикальные меры

Александр Лукашенко, легитимность президентства которого не признают белорусы и международное сообщество, решил пойти на радикальные меры и провести масштабную чистку в дипломатическом корпусе страны. Он приказал уволить десятки сотрудников МИД, представляющих Беларусь в других странах. Под увольнение попали все те, кто не поддерживает режим Лукашенко и насилие над белорусами, которое устроили силовики по приказу властей в стране. О новом шокирующем решении Лукашенко 20 сентября сообщил бывший посол Беларуси во Франции, член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко, передает ONLINE.UA.

"30 белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь. Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОНа, а также из-за отказа фальсифицировать выборы", — говорится в сообщении Латушко.

Бывший белорусский дипломат уточнил, что Лукашенко решил уволить даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата. По его словам, речь идет фактически о "чистке" дипкорпуса Беларуси.

"После фиаско внешней политики Беларуси наступил полный развал дипломатической службы страны. МИД больше не лоялен к уходящей власти!", — подчеркнул Латушко.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси длятся уже второй месяц. Они начались 9 августа после президентских выборов, результаты которых не признали жители страны и международное сообщество. Белорусы требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов.

Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Кроме того, Путин дал Лукашенко 1,5 млрд долларов в качестве политической поддержки — оппозиция уверена, что именно на эти деньги он устраивает силовой разгон белорусов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко снова решил жестко разогнать протестующих, которые вышли на Марш солидарности 20 сентября. Он приказал стянуть в Минск и другие крупные города Беларуси спецтехнику и ОМОН, чтобы подавить мирный протест белорусов.