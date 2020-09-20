Полное издевательство - крымчане неожиданно для всех пошли против Путина

Оккупационные "власти" украинского Крыма, которые назначил президент РФ Владимир Путин, бьют тревогу из-за стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом на полуострове. Там выявлен рекордный всплеск новых заболеваний даже в официальной статистике и это при том, что она в разы занижена и не отражает истинное количество заболевших и умерших от
В официальной статистике российского правительства, в процентном соотношении по сравнению с июлем, в августе заболеваемость
"Самолеты из России, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга, наиболее инфицированных регионов, регулярно от 30 до 70 самолетов прилетали в Крыму. Плюс эти люди не проходили никакой самоизоляции и сразу направлялись в общественные места — пляжи, кафе", — рассказали правозащтники.
Кроме того, для туристов в украинском Крыму массово проводили фестивали и концерты, на которых собирались тысячи людей.
"Ситуация с коронавирусом в Крыму – полная жопа, и чиновники полностью игнорят ситуацию, а некоторые своим действиями ее ухудшают. Ну какие массовые мероприятия? Где массовое тестирование? Где марочный режим и социальная дистанция? Все просрали; А ведь можно было просто все границы и выезды весной еще закрыть, не ждать "сезон", а просто закрыть – и никто бы не болел; Вот так и знала – как только бабло срубят на сезоне, опять запоют свою песню. Понавезли вируса в Крым, могли бы один сезон потерпеть, чтобы заразу не разносить. Все лето забитые автобусы и катера никого не волновали, что люди чуть не на головах друг у друга сидели, парады и всякие шоу проводили, тот вирус никого не волновал, а сейчас… штрафами начнут продлевать свои денежные потоки?; Больницы забиты. Руки мыть нечем. Вода бежит по улицам, но в кранах ее нет. Больше фестивалей нужных и разных; Больницы переполнены. С короной в Крыму уже не всех госпитализируют", — возмущены крымчане.
Важно отметить, что в России за минувшие сутки выявили 6148 новых случаев заражения коронавирусом — это абсолютный антирекорд с середины июля. Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения в 85 регионах, из которых 19 418 инфицированных умерли. По статистике смертности от
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 20 сентября в Украине зафиксировали 2996 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных