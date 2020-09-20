Полное издевательство - крымчане неожиданно для всех пошли против Путина

Оккупационные "власти" украинского Крыма, которые назначил президент РФ Владимир Путин, бьют тревогу из-за стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом на полуострове. Там выявлен рекордный всплеск новых заболеваний даже в официальной статистике и это при том, что она в разы занижена и не отражает истинное количество заболевших и умерших от COVID-19 в Крыму. Крымчане в шоке от того, что происходит на оккупированном полуострове. В коронавиурсных антирекордах они обвиняют Путина и назначенных им "руководителей", которые весь летний сезон "рубили бабло" на туристах, умышленно на замечая проблемы. Жители украинского полуострова отмечают, что у большинства людей с кашлем выявляют пневмонию, но им отказывают в госпитализации и лечении, так как никого там, как и прежде, не волнуют проблемы людей, передает ONLINE.UA.

В официальной статистике российского правительства, в процентном соотношении по сравнению с июлем, в августе заболеваемость COVID-19 в оккупированном Крыму выросла на 149%. В Крымской правозащитной группе убеждены, что главная причина этому кроется в российских туристах, которых ежедневно завозили на полуостров десятками самолетов.

"Самолеты из России, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга, наиболее инфицированных регионов, регулярно от 30 до 70 самолетов прилетали в Крыму. Плюс эти люди не проходили никакой самоизоляции и сразу направлялись в общественные места — пляжи, кафе", — рассказали правозащтники.

Кроме того, для туристов в украинском Крыму массово проводили фестивали и концерты, на которых собирались тысячи людей.

"Ситуация с коронавирусом в Крыму – полная жопа, и чиновники полностью игнорят ситуацию, а некоторые своим действиями ее ухудшают. Ну какие массовые мероприятия? Где массовое тестирование? Где марочный режим и социальная дистанция? Все просрали; А ведь можно было просто все границы и выезды весной еще закрыть, не ждать "сезон", а просто закрыть – и никто бы не болел; Вот так и знала – как только бабло срубят на сезоне, опять запоют свою песню. Понавезли вируса в Крым, могли бы один сезон потерпеть, чтобы заразу не разносить. Все лето забитые автобусы и катера никого не волновали, что люди чуть не на головах друг у друга сидели, парады и всякие шоу проводили, тот вирус никого не волновал, а сейчас… штрафами начнут продлевать свои денежные потоки?; Больницы забиты. Руки мыть нечем. Вода бежит по улицам, но в кранах ее нет. Больше фестивалей нужных и разных; Больницы переполнены. С короной в Крыму уже не всех госпитализируют", — возмущены крымчане.

Важно отметить, что в России за минувшие сутки выявили 6148 новых случаев заражения коронавирусом — это абсолютный антирекорд с середины июля. Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения в 85 регионах, из которых 19 418 инфицированных умерли. По статистике смертности от COVID-19 Россия находится на первом месте среди стран Европы. В оккупированном Крыму зафиксировано уже почти 4 тысячи заболеваний, 79 из которых за последние сутки. И этом при том, что еще совсем недавно так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов предупреждал, что если число больных ежедневно будет увеличиваться на 30 человек, то полуостров "захлебнется" от коронавируса.