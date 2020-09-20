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Полное издевательство - крымчане неожиданно для всех пошли против Путина

Украина | Читати новину українською
Полное издевательство - крымчане неожиданно для всех пошли против Путина Фото з відкритих джерел

Оккупационные "власти" украинского Крыма, которые назначил президент РФ Владимир Путин, бьют тревогу из-за стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом на полуострове. Там выявлен рекордный всплеск новых заболеваний даже в официальной статистике и это при том, что она в разы занижена и не отражает истинное количество заболевших и умерших от COVID-19 в Крыму. Крымчане в шоке от того, что происходит на оккупированном полуострове. В коронавиурсных антирекордах они обвиняют Путина и назначенных им "руководителей", которые весь летний сезон "рубили бабло" на туристах, умышленно на замечая проблемы. Жители украинского полуострова отмечают, что у большинства людей с кашлем выявляют пневмонию, но им отказывают в госпитализации и лечении, так как никого там, как и прежде, не волнуют проблемы людей, передает ONLINE.UA.

В официальной статистике российского правительства, в процентном соотношении по сравнению с июлем, в августе заболеваемость COVID-19 в оккупированном Крыму выросла на 149%. В Крымской правозащитной группе убеждены, что главная причина этому кроется в российских туристах, которых ежедневно завозили на полуостров десятками самолетов.

"Самолеты из России, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга, наиболее инфицированных регионов, регулярно от 30 до 70 самолетов прилетали в Крыму. Плюс эти люди не проходили никакой самоизоляции и сразу направлялись в общественные места — пляжи, кафе", — рассказали правозащтники.

Кроме того, для туристов в украинском Крыму массово проводили фестивали и концерты, на которых собирались тысячи людей.

"Ситуация с коронавирусом в Крыму – полная жопа, и чиновники полностью игнорят ситуацию, а некоторые своим действиями ее ухудшают. Ну какие массовые мероприятия? Где массовое тестирование? Где марочный режим и социальная дистанция? Все просрали; А ведь можно было просто все границы и выезды весной еще закрыть, не ждать "сезон", а просто закрыть – и никто бы не болел; Вот так и знала – как только бабло срубят на сезоне, опять запоют свою песню. Понавезли вируса в Крым, могли бы один сезон потерпеть, чтобы заразу не разносить. Все лето забитые автобусы и катера никого не волновали, что люди чуть не на головах друг у друга сидели, парады и всякие шоу проводили, тот вирус никого не волновал, а сейчас… штрафами начнут продлевать свои денежные потоки?; Больницы забиты. Руки мыть нечем. Вода бежит по улицам, но в кранах ее нет. Больше фестивалей нужных и разных; Больницы переполнены. С короной в Крыму уже не всех госпитализируют", — возмущены крымчане.

Важно отметить, что в России за минувшие сутки выявили 6148 новых случаев заражения коронавирусом — это абсолютный антирекорд с середины июля. Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения в 85 регионах, из которых 19 418 инфицированных умерли. По статистике смертности от COVID-19 Россия находится на первом месте среди стран Европы. В оккупированном Крыму зафиксировано уже почти 4 тысячи заболеваний, 79 из которых за последние сутки. И этом при том, что еще совсем недавно так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов предупреждал, что если число больных ежедневно будет увеличиваться на 30 человек, то полуостров "захлебнется" от коронавируса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 20 сентября в Украине зафиксировали 2996 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 175678 человек, из них 3557 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 77512 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 94609 украинцев продолжают болеть.

 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Украина, коронавірус, пандемия, эпидемия, агрессия России против Украины, оккупация, туристы, Владимир Путин, крымчане, количество больных, арнтирекорд
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Подтвержденные 175678 +2966
Выздоровели 77512 +758
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Обновлено:18:11, 20.09.2020

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