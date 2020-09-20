Из-за чего возникают многие болезни - ученые ошеломили новым выводом

О негативных последствиях для здоровья таких вредных привычек, как алкоголизм и курение, известно давно. Медики регулярно обновляют списки болезней, который провоцируют злоупотребления алкоголем и сигареты. Но, как оказалось, есть еще одна причина, из-за которой у людей возникают многие болезни. Она кроется к недосыпе. По утверждению исследователей из Иллинойского университета в Чикаго, хроническое недосыпание и регулярные нарушения сна могут обернуться для организма человека инфарктами, инсультами, гипертонией и даже воспалительными процессами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Science Direct.

Специалисты провели исследование на грызунах — с помощью специальной аппаратуры им изменили режим сна, сократили время на отдых и наблюдали за изменениями в организме. Как выяснилось, спустя месяц регулярного недосыпа у животных снизилась мозговая активность, стали появляться скачки артериального давления, участился сердечный пульс. Также исследователи провели анализ их экскрементов, чтобы установить их микробный состав. Оказалось, в кишечнике у грызунов также произошел дисбаланс между различными видами бактерий, а именно увеличилось количество микробов, вызывающих воспалительные процессы в организме.

На основании полученных результатов эксперимента исследователи пришли к выводу, что хроническое недосыпание вызывает гипертонию, сердечные заболевания, и ожирение, а также множество других проблем со здоровьем. Кроме того, они предупредили, что нарушения сна могут привести к росту раковых опухолей. Более того, по утверждению ученых, проблемы со здоровьем, вызванные недосыпом, являются долгосрочными и не исчезают даже после того, как режим сна нормализуется.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что хронический недосып провоцирует развитие болезни Альцгеймера. Из-за регулярного недостатка сна у людей в пожилом возрасте развивается деменция и истощение, что может стать причиной преждевременной смерти.