Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 21 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в понедельник, 21 сентября, зафиксировали 2675 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 178353 человек, из них 3583 людей умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 78184 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 96586 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 21 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 5322 случая;

Волынская область — 6936 случаев;

Днепропетровская область — 4118 случаев;

Донецкая область — 2480 случаев;

Житомирская область — 5059 случаев;

Закарпатская область — 9189 случаев;

Запорожская область — 2934 случая;

Ивано-Франковская область — 12 538 случаев;

Кировоградская область — 993 случая;

г. Киев — 19758 случаев;

Киевская область — 7880 случаев;

Львовская область — 18 518 случаев;

Луганская область — 759 случаев;

Николаевская область — 2551 случай;

Одесская область — 11 610 случаев;

Полтавская область — 1534 случая;

Ровенская область — 11 242 случая;

Сумская область — 3117 случаев;

Тернопольская область — 11 439 случаев;

Харьковская область — 15 133 случая;

Херсонская область — 818 случаев;

Хмельницкая область — 4823 случая;

Черновицкая область — 13 165 случаев;

Черкасская область — 3096 случаев;

Черниговская область — 3341 случай.

Количество больных коронавирусом в мире также растет стремительными темпами — по состоянию на 21 сентября заболели уже более 31,2 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 244 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина 13-я в мировой динамике и 2-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России — 79 летальных случая.

На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7,4 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 965 тысяч людей, вылечились – более 22,8 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 21 сентября карантин усилят в 14 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19 . В "красную" зону включили:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцаивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине изменили правила карантина — какие ограничения будут действовать в красной, оранжевой, желтой и зеленой зонах, что будут закрывать, как будут работать школы и детские сады, и что изменится для украинцев, читайте в нашем материале.