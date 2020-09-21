Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 21 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в понедельник, 21 сентября, зафиксировали 2675 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 21 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 5322 случая;
- Волынская область — 6936 случаев;
- Днепропетровская область — 4118 случаев;
- Донецкая область — 2480 случаев;
- Житомирская область — 5059 случаев;
- Закарпатская область — 9189 случаев;
- Запорожская область — 2934 случая;
- Ивано-Франковская область — 12 538 случаев;
- Кировоградская область — 993 случая;
- г. Киев — 19758 случаев;
- Киевская область — 7880 случаев;
- Львовская область — 18 518 случаев;
- Луганская область — 759 случаев;
- Николаевская область — 2551 случай;
- Одесская область — 11 610 случаев;
- Полтавская область — 1534 случая;
- Ровенская область — 11 242 случая;
- Сумская область — 3117 случаев;
- Тернопольская область — 11 439 случаев;
- Харьковская область — 15 133 случая;
- Херсонская область — 818 случаев;
- Хмельницкая область — 4823 случая;
- Черновицкая область — 13 165 случаев;
- Черкасская область — 3096 случаев;
- Черниговская область — 3341 случай.
Количество больных коронавирусом в мире также растет стремительными темпами — по состоянию на 21 сентября заболели уже более 31,2 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 244 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина
На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 21 сентября карантин усилят в 14 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцаивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине изменили правила карантина — какие ограничения будут действовать в красной, оранжевой, желтой и зеленой зонах, что будут закрывать, как будут работать школы и детские сады, и что изменится для украинцев, читайте в нашем материале.