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Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 21 сентября

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Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 21 сентября Коронавірус в Україні — останні новини 21 вересня (фото — pixabay.com)

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в понедельник, 21 сентября, зафиксировали 2675 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 178353 человек, из них 3583 людей умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 78184 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 96586 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 21 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

  • Винницкая область — 5322 случая;
  • Волынская область — 6936 случаев;
  • Днепропетровская область — 4118 случаев;
  • Донецкая область — 2480 случаев;
  • Житомирская область — 5059 случаев;
  • Закарпатская область — 9189 случаев;
  • Запорожская область — 2934 случая;
  • Ивано-Франковская область — 12 538 случаев;
  • Кировоградская область — 993 случая;
  • г. Киев — 19758 случаев;
  • Киевская область — 7880 случаев;
  • Львовская область — 18 518 случаев;
  • Луганская область — 759 случаев;
  • Николаевская область — 2551 случай;
  • Одесская область — 11 610 случаев;
  • Полтавская область — 1534 случая;
  • Ровенская область — 11 242 случая;
  • Сумская область — 3117 случаев;
  • Тернопольская область — 11 439 случаев;
  • Харьковская область — 15 133 случая;
  • Херсонская область — 818 случаев;
  • Хмельницкая область — 4823 случая;
  • Черновицкая область — 13 165 случаев;
  • Черкасская область — 3096 случаев;
  • Черниговская область — 3341 случай.

Количество больных коронавирусом в мире также растет стремительными темпами — по состоянию на 21 сентября заболели уже более 31,2 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 244 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина 13-я в мировой динамике и 2-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России — 79 летальных случая.

На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7,4 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 965 тысяч людей, вылечились – более 22,8 млн пациентов.

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 21 сентября (1)

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 21 сентября (2)

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 21 сентября карантин усилят в 14 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19. В "красную" зону включили:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • Герцаивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине изменили правила карантина — какие ограничения будут действовать в красной, оранжевой, желтой и зеленой зонах, что будут закрывать, как будут работать школы и детские сады, и что изменится для украинцев, читайте в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
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Обновлено:09:11, 21.09.2020

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